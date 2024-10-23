Использование подмосковных сельхозземель будут мониторить со спутников

Фото: пресс-служба Минсельзхозпрода МО
Для мониторинга сельхозземель в Московской области будут пользоваться дистанционным зондированием со спутников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Применение таких технологий позволит оперативно обновлять информацию о принадлежности земель к различным видам сельскохозяйственных угодий, а также об использовании пахотной земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Сейчас в Подмосковье активно проводится ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель. В этом будут задействованы и инструменты геомониторинга», – пояснил глава регионального Минсельзхозпрода Сергей Двойных.По данным ведомства, с начала года в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот ввели 4,9 тыс. га неиспользуемых свыше 5 лет земель.
Кроме того, снимки, полученные с аппаратов дистанционного зондирования, позволят быстро обновлять информацию об участках произрастания борщевика Сосновского и отслеживать результаты борьбы с сорняком.
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Лора Луганская