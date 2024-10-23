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Использование подмосковных сельхозземель будут мониторить со спутников

23 октября 2024, 09:56
Фото: пресс-служба Минсельзхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельзхозпрода МО

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Для мониторинга сельхозземель в Московской области будут пользоваться дистанционным зондированием со спутников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Применение таких технологий позволит оперативно обновлять информацию о принадлежности земель к различным видам сельскохозяйственных угодий, а также об использовании пахотной земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Сейчас в Подмосковье активно проводится ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель. В этом будут задействованы и инструменты геомониторинга», – пояснил глава регионального Минсельзхозпрода Сергей Двойных.
По данным ведомства, с начала года в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот ввели 4,9 тыс. га неиспользуемых свыше 5 лет земель.



Кроме того, снимки, полученные с аппаратов дистанционного зондирования, позволят быстро обновлять информацию об участках произрастания борщевика Сосновского и отслеживать результаты борьбы с сорняком.

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Инвесторы Подмосковья заключили 120 соглашений с колледжами на подготовку кадров
22 октября 2024, 22:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области готовят кадры для предприятий, реализующих проекты импортозамещения.
Между образовательными учреждениями региона и подмосковными компаниями заключено уже около 120 соответствующих соглашений, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«По программе «Кадры для импортозамещения» 103 компании Подмосковья заключили соглашения с 44 образовательными учреждениями. Суммарно подписан 119 соглашений. Результатом станет целевая подготовка специалистов для реализации важнейших проектов технологического суверенитета на территории области. Всего в рамках соглашений планируется подготовить более 10 тыс. специалистов», – пояснила зампред.
Одно из соглашений было заключено в этом году между компанией «Фирма «ВИПС-МЕД» и Щёлковским колледжем. В его рамках подготовят работников таких специальностей, как сварщик, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ, по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического и промышленного оборудования.

Другое соглашение подписали производитель водоочистного оборудования «НПО Экосистема» и Колледж «Подмосковье» в Солнечногорске. Образовательное учреждение обучит сварщиков ручной и частично механизированной сварки и операционных логистов.

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В подмосковном Минсельхозпроде рассказали о приготовлении и пользе ряженки
22 октября 2024, 22:47

Фото: iStock / Liudmyla Yaremenko

Стакан ряженки обеспечивает около 25% суточной нормы кальция и 20% нормы фосфора. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Ряженка – традиционный русский кисломолочный напиток на основе топлёного молока. Пробиотики в её составе снижают риск развития диабета. В основном ряженку готовили в деревенской печи в два этапа. Сначала получали топленое молоко в глиняных горшках, затем их на несколько часов отправляли томиться в протопленную печь и сквашивали молоко добавлением сметаны. Потом напиток отправляли дозревать в тепло», – отметили в ведомстве.
В Минсельхозпроде Московской области ведущими подмосковными производителями ряженки назвали АО «Гелиос» и ООО «Продукты деревни». Там добавили, что региональные производства кисломолочных напитков оснащены современным оборудованием и автоматизированы.

Всего за восемь месяцев региональные производители получили свыше 306,5 тыс. тонн кисломолочной продукции – ряженки, кефира, сметаны, простокваши и ацидофилина.

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#минсельхозпрод мо
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#продукты
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#московская область
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В Подмосковье заработал новый терминал «Деловых линий»
22 октября 2024, 20:47

Фото: ГК «Деловые линии»

Транспортная компания «Деловые линии» запустила в Ленинском городского округе логистический комплекс. Инвестиции в его создание составили 50 млн рублей, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Площадь нового комплекса – 2,7 тыс. кв. м. В терминале разместят не менее 900 паллетомест. Он оснащён грузо-разгрузочным оборудованием и пандусом на 10 постановочных мест.
«Последние девять месяцев в Подмосковье растёт грузооборот. Каждый месяц он в среднем увеличивается на 5%. Чаще всего клиенты оформляют доставку оргтехники, оборудования, запчастей и мебели. Новые склады позволят равномерно распределить логистическую нагрузку в регионе и помогут удовлетворить растущий спрос на перевозки», – рассказали в ГК «Деловые линии».
По данным министерства, реализация проекта позволит создать около 50 рабочих мест.

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#экономика
#московская область
#подмосковье
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#транспорт
#логистика
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МВФ признал Россию четвертой экономикой мира
МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира в паритете покупательной способности
22 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Международный валютный фонд (МВФ) назвал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Соответствующая информация появилась в очередном докладе учреждения. Отмечается, что первое, второе и третье места заняли США, Китай и Индия соответственно.
Исходя из прогнозов МВФ, Россия будет занимать данную позицию еще минимум четыре года — до 2029. К тому же, фонд пересмотрел свой предыдущий прогноз о росте российской экономики, объявив увеличение ВВП России до 3,6% по итогам года.

Стоит отметить, что Минэкономразвития в конце сентября прогнозировало, что по базовому сценарию рост ВВП России в 2025 году достигнет 2,5%, а в 2026 и 2027 вырастет до 2,6% и 2,8% соответственно.

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#ввп
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В России увеличат МРОТ с 2025 года
Госдума повысила МРОТ до 22 440 рублей в месяц с 2025 года
22 октября 2024, 19:39

Фото: iStock/Fascinadora

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда в РФ до 22 440 рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данное увеличение затронет около 4,2 млн работающих россиян. Он также отметил, что к 2030 году ожидается увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей.

Володин подчеркнул, что эта задача стала одной из целей национального развития.

Напомним, в этом году минимальный размер оплаты труда равен 19 242 руб. МРОТ рассчитывается в размере 42 % от величины медианной заработной платы.

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#экономика
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Путин заявил о росте товарооборота России и КНР
Путин: в январе-августе товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента
22 октября 2024, 19:17

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Товарооборот между Россией и Китаем продолжает увеличиваться, несмотря на продолжающееся негативное воздействие на государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, сообщает сайт Кремля.
По словам главы российского государства, в период с января по август товарооборот между странами увеличился на 4,5%. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день РФ и КНР осуществляют договоренности, которые были достигнуты по итогам переговоров в Пекине и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира, заключил лидер РФ.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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#рф
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Подмосковный бизнес получил в этом году 1,4 млрд рублей льготных займов от ФРП
22 октября 2024, 17:27

Фото: iStock / ArtemSam

Фонд развития промышленности Московской области за девять месяцев текущего года выдал предприятиям льготных займов более чем на 1,4 млрд рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«С января по сентябрь 2024-го поддержкой фонда воспользовались 14 подмосковных предприятий. Суммарный объём инвестиций в проекты превышает 2,7 млрд рублей, а сумма выданных займов фонда составляет свыше 1,4 млрд рублей. Реализация инвестпроектов, поддержанных льготными займами подмосковного ФРП, позволит создать около 650 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что проекты будут реализованы в таких округах, как Подольск, Богородский, Солнечногорск, Лобня, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск и других. Запуск запланирован на 2024-2025 годы. Подробнее о программах подмосковного ФРП и об условиях получения займов можно узнать на сайте организации.

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#екатерина зиновьева
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Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн
22 октября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные аграрии уже убрали кукурузу на зерно с площади 800 га. Валовый сбор на сегодня составил 7,7 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сбор кукурузы на зерно в регионе стартует в конце сентября и продолжается до первых заморозков. Уборку проводят специальными комбайнами в период её спелости.
«Это делают двумя способами – срезкой початков или обмолачиванием зерна. Всего существует три стадии зрелости кукурузы: молочная, когда зерно сочное и белое; восковая, когда оно затвердело, но ещё сырое; а также биологическая, когда зерно становится жёлто-оранжевым и очень твёрдым», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что сбор кукурузы на зерно, как и на корм скоту и птице, проводят на стадии биологической зрелости.

По данным подмосковного Минсельхозпрода, в этом году средняя урожайность этого вида культуры превышает 95 центнеров на гектар.

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#московская область
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Кремль: более 96% расчетов между Россией и Ираном проходят в нацвалютах
22 октября 2024, 02:54

Фото: istock/Elena Chelysheva

Более 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном осуществляются в национальных валютах, а объем двусторонней торговли в 2024 году вырос на 12,4%.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля накануне встречи лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани.

«Руководство обеих стран уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. Объем взаимной торговли в 2023 году составил более 4 млрд долларов, несмотря на некоторое снижение. В 2024 году фиксируется рост на 12,4% за период с января по август. Доля национальных валют в расчетах между странами превышает 96%», — говорится в заявлении, передает ТАСС.
Россия и Иран также активно сотрудничают в сферах транспорта и энергетики. Продолжается эксплуатация первого энергоблока АЭС «Бушер» и строительство новых энергоблоков. Развивается международный транспортный коридор «Север — Юг», а также подписано соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для строительства железной дороги Решт — Астара в Иране.

Саммит БРИКС, который стартует 22 октября в Казани, соберет лидеров стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о желании не менее 30 стран присоединиться к БРИКС, однако помощник президента Юрий Ушаков отметил, что организация не сможет одновременно принять столь большое количество новых членов без риска снижения своей эффективности.

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