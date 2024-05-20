60 подмосковных компаний стали участниками бизнес-форума в Балашихе

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
60 компаний Московской области собрал двухдневный форум «Мой бизнес. Скоро лето. 100% Подмосковье», который провели в балашихинском парке «Пехорка». Это производители продуктов, мебели, одежды, сувениров, канцтоваров и многого другого, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела встречу с бизнесом. Участниками стали 10 предпринимателей.
Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участники посетили на открытом воздухе информационные сессии, практические занятия, творческие мастер-классы, разыграли подарки. Предприниматели также смогли проконсультироваться у сотрудников центра «Мой бизнес» по поводу получения поддержки, найти новых партнёров.
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«Эта выставка – четвёртая в череде ярмарок подмосковных брендов и первое событие Дня российского предпринимательства. Это праздник для компаний, которые получают уникальную возможность представить свою продукцию потенциальным клиентам. Посетители приходят сюда семьями, чтобы интересно провести выходной и купить что-то красивое и интересное. Выставку посетили около 10 тыс. человек», – рассказала Зиновьева.
Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участники посетили на открытом воздухе информационные сессии, практические занятия, творческие мастер-классы, разыграли подарки. Предприниматели также смогли проконсультироваться у сотрудников центра «Мой бизнес» по поводу получения поддержки, найти новых партнёров.
«Бренды компаний-участников ярмарки и встречи с бизнесом входят в реестр «100% Подмосковье». Это один из инструментов повышения узнаваемости подмосковной продукции среди потребителей. Вступить в реестр просто – пошаговая инструкция размещена на вкладке с одноимённым названием», – отметила зампред.Информация о будущих мероприятиях для подмосковного бизнеса доступна на Инвестиционном портале региона.
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Лора Луганская