Пять подмосковных индустриальных парков нового формата запустят в будущем году

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Подмосковье построят пять государственных индустриальных парков с колледжами. Запустить первую очередь на всех этих объектах планируют в 2025 году, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году мы приступили к приоритетному проекту инвестиционного блока – созданию пяти новых государственных индустриальных парков. Уже разработаны мастер-планы. Парки будут построены по принципу «Пять в одном». Попробуем не только подводить инфраструктуру, но и строить готовые боксы, готовые производственные помещения», – заявила Зиновьева, выступая в Мособлдуме с отчётом о предпринимательской деятельности в регионе.Рассматривается также вариант размещения на территории этих парков колледжей и общежитий. По словам Зиновьевой, запуск первой очереди в индустриальном парке в Ленинском городском округе планируется в июле будущего года, в Дмитровском – в июне 2025-ого, в Раменском и Одинцове – в августе, а в Жуковском – в апреле 2025 года.
По данным подмосковного Мининвеста, на новых объектах планируют создать свыше 35 тыс. рабочих мест.
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Лора Луганская