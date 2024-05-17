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Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов

17 мая 2024, 17:22
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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За пять лет в Одинцовском городском округе запустили 64 крупных инвестпроекта более чем на 42 млрд рублей. Такие данные привёл глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
По его словам, в рамках этих инвестиционных проектов создано 27,5 тыс. рабочих мест, появилось 8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.
«При этом крупные промышленные площадки – «ОборонАвиаХран» и «Одинцовский технопарк» – заполнены на 100%. Под программу импортозамещения планируется строительство индустриального парка АРМА. В стадии реализации на 2024-2026 годы – 37 инвестпроектов на 45,9 млрд. рублей. На них создадут около 9 тыс. рабочих мест», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области по итогам встречи.


На встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.

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#московская область
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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214
17 мая 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

В ближайшие годы «Ростех» поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК. Стороны уже заключили соответствующие контракты.
«Сейчас мы прорабатываем сроки поставки. В перспективе "Аэрофлот" заинтересован в дополнительных самолетах. Также у них есть пожелание доработать самолеты: изначально они рассчитаны на трех членов экипажа, но просят перейти на двух», — отметил Чемезов.
Не уточняется, будут ли все 11 самолетов доставлены в парк «Аэрофлота» с экипажем из двух человек или часть из них останется в первоначальной конфигурации.

На Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке «Аэрофлот» подписал с «Ростехом» соглашение о поставке 339 российских самолетов к 2031 году, включая 40 Ту-214.

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#самолёты
#соглашение
#вооружение
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#аэрофлот
#поставки
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Жители Московской области смогут поменять скопившуюся мелочь на банкноты
16 мая 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / Andrey Ozhegov

В Московском регионе с 20 мая по 2 июня пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя». В течение 14 дней жители Подмосковья смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить эти деньги себе на счёт без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.
В акции участвуют более 120 филиалов банков в Московской области. Список участников и адреса отделений, принимающих мелочь, размещён на сайте. монетнаянеделя.рф
«Сегодня популярен безналичный расчёт, людям проще расплачиваться картой, чем наличными. Поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем в обращении находится огромное количество монет. На каждого россиянина их приходится почти 500 штук – в среднем 1,5 кг или 850 рублей. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках», – пояснил первый замначальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш.
По его словам, «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократить расходы государства на чеканку новых монет.

По данным пресс-службы, в прошлом году за время «Монетной недели» жители Подмосковья принесли в банки почти 439 тыс. монет на сумму более 2,2 млн рублей.

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#экономика
#деньги
#банки
#подмосковье
#московская область
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Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде
16 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В рамках сотрудничества между Россией и Китаем в области водородной энергетики может возникнуть возможность создания совместного производства автомобилей на водороде на территории РФ, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская в интервью РИА Новости.
По ее словам, эта инициатива станет частью широкого сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии и рынка углеродных единиц, о чем было объявлено в совместном заявлении стран.

Учитывая, что в Китае уже имеются развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать возможность приобретения таких транспортных средств, а также создания совместного предприятия на своей территории для производства водородных транспортных средств, считает Насиковская.

Она также отметила, что у России есть потенциал для продажи водорода в Китай, но это направление сталкивается с техническими и логистическими сложностями, которые требуют дополнительного изучения и решения.

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#россия
#производство
#китай
#технологии
#предприятия
#маск
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Глава совета АУРЭК Ефимов: В онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада
16 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/vittaya25

Председатель совета ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов, рассуждая о регулировании деятельности маркетплейсов, заявил, что нужны более жёсткие меры со стороны государства в этой области.
По его словам, сейчас в этой не тронутой государством сфере царят правила и законы Дикого Запада.

«Сегодня в этой отрасли задействовано 3-5 млн человек и ещё треть страны пользуется услугами маркетплейсов. И пока у нас на рынке онлайн-ритейла действуют правила Дикого запада. Только в одном суде Подмосковья более 3 тыс. судебных процессов по одному маркетплейсу. Эти дела изучает специально созданная коллегия», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ефимов.

Ранее сообщалось, что ФАС РФ устанавливала, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

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#интернет
#технологии
#законы
#государство
#маркетплейс
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Экономист Зельцер раскрыл курс доллара на следующей неделе
Экономист Зельцер спрогнозировал курс доллара 90 рублей
16 мая 2024, 18:57

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что на следующей неделе курс доллара будет варьироваться около 90 рублей.
«Актуальные факторы крепости нацвалюты на месте. На фоне жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, что сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт, и нормативов возврата выручки российских экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке, говорить о девальвации рубля странно», — добавил в беседе с Газета.ру Зельцер.

Ранее аналитики составили прогноз, согласно которому к концу осени курс доллара будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей. Так, ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля, а положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.

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#прогноз
#цб
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Аналитик Скрябин призвал не ожидать снижения цен на бензин
16 мая 2024, 18:43

Фото: iStock/kckate16

Аналитик Дмитрий Скрябин заявил, что снижения цен на бензин в ближайший месяц в России не будет.
При этом он отметил постепенную стабилизацию внутреннего топливного рынка после волатильного периода.

В беседе с Газета.ру специалист отметил, что есть ряд факторов роста стоимости бензина, среди которых рост цен на нефть, ослабление государственного регулирования, увеличение налогов и сборов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российское правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России на ограниченный период.

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#азс
#рынок
#бензин
#цена
#прогноз
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Пять подмосковных индустриальных парков нового формата запустят в будущем году
16 мая 2024, 18:40

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье построят пять государственных индустриальных парков с колледжами. Запустить первую очередь на всех этих объектах планируют в 2025 году, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году мы приступили к приоритетному проекту инвестиционного блока – созданию пяти новых государственных индустриальных парков. Уже разработаны мастер-планы. Парки будут построены по принципу «Пять в одном». Попробуем не только подводить инфраструктуру, но и строить готовые боксы, готовые производственные помещения», – заявила Зиновьева, выступая в Мособлдуме с отчётом о предпринимательской деятельности в регионе.
Рассматривается также вариант размещения на территории этих парков колледжей и общежитий. По словам Зиновьевой, запуск первой очереди в индустриальном парке в Ленинском городском округе планируется в июле будущего года, в Дмитровском – в июне 2025-ого, в Раменском и Одинцове – в августе, а в Жуковском – в апреле 2025 года.

По данным подмосковного Мининвеста, на новых объектах планируют создать свыше 35 тыс. рабочих мест.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
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В Подмосковье реализуют около 300 проектов импортозамещения
16 мая 2024, 18:18

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области заявлено к реализации около 300 проектов импортозамещения. Такие данные представила на заседании Мособлдумы зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она отметила, что Московская область активно участвует в формировании технологического суверенитета России.
«В Подмосковье заявлено 299 проектов импортозамещения. Их реализация позволит создать около 28 тыс. рабочих мест. Суммарный объём инвестиций по ним – порядка 280 млрд рублей. 77 проектов мы уже запустили в 2022-2023 годах. В этом году к реализации запланировано ещё 85, остальные будут запускаться позднее», – отметила Зиновьева.
По данным регионального Мининвеста, импортозамещающие проекты в Подмосковье реализуются в фармацевтике, медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, электронике, лёгкой и химической промышленности, других отраслях экономики.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
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#екатерина зиновьева
#московская область
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В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов
16 мая 2024, 18:09

Фото: istock / Coprid

На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» заместитель главы МИДа Александр Панкин высказал мнение о возможных рисках ответных действий Москвы в случае конфискации российских активов, сообщает ТАСС.
Панкин отреагировал на принятие Эстонией закона, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине, и о возможности введения аналогичных законов в других европейских странах.

Он отметил, что «более разумные и прагматичные круги, включая политические, взвешивают все риски, включая те, которые могут возникнуть для них самих, а также возможные ответные меры со стороны России».

По словам Панкина, Москва в ответ на конфискацию своих активов западными странами может применить как симметричные, так и асимметричные меры. Он подчеркнул, что для этого Россия может использовать различные инструменты, включая административные, финансовые и правовые.

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