Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
За пять лет в Одинцовском городском округе запустили 64 крупных инвестпроекта более чем на 42 млрд рублей. Такие данные привёл глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
По его словам, в рамках этих инвестиционных проектов создано 27,5 тыс. рабочих мест, появилось 8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.
На встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.
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«При этом крупные промышленные площадки – «ОборонАвиаХран» и «Одинцовский технопарк» – заполнены на 100%. Под программу импортозамещения планируется строительство индустриального парка АРМА. В стадии реализации на 2024-2026 годы – 37 инвестпроектов на 45,9 млрд. рублей. На них создадут около 9 тыс. рабочих мест», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области по итогам встречи.
На встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.
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Лора Луганская