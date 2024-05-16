Жители Московской области смогут поменять скопившуюся мелочь на банкноты

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В Московском регионе с 20 мая по 2 июня пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя». В течение 14 дней жители Подмосковья смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить эти деньги себе на счёт без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.
В акции участвуют более 120 филиалов банков в Московской области. Список участников и адреса отделений, принимающих мелочь, размещён на сайте. монетнаянеделя.рф
По его словам, «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократить расходы государства на чеканку новых монет.
По данным пресс-службы, в прошлом году за время «Монетной недели» жители Подмосковья принесли в банки почти 439 тыс. монет на сумму более 2,2 млн рублей.
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«Сегодня популярен безналичный расчёт, людям проще расплачиваться картой, чем наличными. Поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем в обращении находится огромное количество монет. На каждого россиянина их приходится почти 500 штук – в среднем 1,5 кг или 850 рублей. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках», – пояснил первый замначальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш.
По его словам, «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократить расходы государства на чеканку новых монет.
По данным пресс-службы, в прошлом году за время «Монетной недели» жители Подмосковья принесли в банки почти 439 тыс. монет на сумму более 2,2 млн рублей.
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Лора Луганская