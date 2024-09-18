64 социальных предпринимателя получат субсидии от Подмосковья

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Субсидии от подмосковных властей получат более 60 социальных предпринимателей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. В ведомстве подвело итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий для социальных предприятий.
«На конкурс поступило 330 заявок. По итогам отбора получателями субсидии станут 64 предпринимателя. Общая сумма поддержки составит 100 млн рублей», – рассказала зампред подмосковного правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Конкурс на получение субсидии для социальных предприятий проводится раз в год. По условиям региональной программы, её можно потратить на компенсацию части затрат, в том числе на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель.
Максимальный размер субсидии – 2 млн рублей, однако сумма не должна превышать 85% субсидируемых затрат.
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