В Московской области за лето зарегистрировались 48 тыс. самозанятых

Фото: Мининвесте МО
Число самозанятых в Подмосковье превысило 775 тыс., сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 48 тыс. зарегистрировали в регионе в течение лета.
«Только за три летних месяца число самозанятых увеличилось на 48 тыс. За первое полугодие 2024-го они перечислили в бюджет 3,69 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года», – уточнила Зиновьева.Как отметили в региональном Мининвесте, самозанятость представлена в Подмосковье в таких отраслях, как грузоперевозки, строительство, аренда жилья, маркетинг, реклама, информационные технологии, продажа товаров собственного производства, репетиторство и других.
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