В Подмосковье производят больше всего в России сухих детских смесей

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Московская область стала лидером среди регионов России по объёмам производства сухих смесей для маленьких детей. Рынок заменителей грудного молока в условиях импортозамещения развивается, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«За 7 месяцев в регионе выпустили 16,6 тыс. тонн сухих смесей для детей на смешанном или искусственном вскармливании. Объёмы производства увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион является лидером в стране по объёмам производства сухих смесей для детей. На долю Подмосковья приходится 85% этого вида продукции, представленной в Центральном федеральном округе, и 56% – от общероссийского объёма», – уточнили в министерстве.Там добавили, что сухие смеси по составу и свойствам приближены к грудному молоку. Они содержат важные компоненты для развития малышей.
Среди крупнейших региональных предприятий с широким ассортиментом сухих молочных смесей для питания детей в ведомстве назвали ЗАО ИНФАПРИМ, которое выпуская смеси под брендом Nutrilak, ООО ФАРМАЛАКТ, где производят молочную смесь под маркой Mamelle, а также АО «ДП «Истра-Нутриция».
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