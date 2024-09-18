В Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Сергиевом Посаде запустят производство насосных станций пожаротушения и станций повышения давления. Компания «БиоПроект Пересвет» планирует вложить в проект 70 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Это второй импортозамещающий проект компании. Инвестиции в создание завода и развитие производства составляют 70 млн рублей. Расширение предприятия позволит создать более 15 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на VI квартал 2026 года. Ожидается, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить более 40 станций в год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Под расширение производства предприятие получило участок площадью 3 407 кв. м рядом с уже существующим заводом. Ранее компании предоставили 0,63 га в Сергиевом Посаде.
«БиоПроект Пересвет» специализируется на производстве ёмкостного оборудования для очистных сооружений из композитных материалов.
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Лора Луганская