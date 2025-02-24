80 отечественных компаний стали участниками ярмарки «Сделано в России» в ОАЭ

Фото: пресс-служба РЭЦ
80 компаний из 30 регионов России представляют продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Абу-Даби. Она проходит в столице Объединённых Арабских Эмиратов при поддержке Российского экспортного центра, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ярмарка работает на набережной Яс-Бэй до 25 февраля. Предполагается, что она поможет производителям найти новых покупателей и партнёров. РЭЦ организует розничную продажу российской продукции и деловые переговоры компаний-участниц с представителями деловых кругов ОАЭ», – говорится в сообщении.Для посетителей подготовлена насыщенная культурная программа, которая позволит жителям и гостям Абу-Даби узнать о российских традициях и достижениях в области креативных индустрий.
«ОАЭ – один из ключевых партнеров России. Мы активно развиваем торговые отношения, инвестиционные и кооперационные проекты, культурное и гуманитарное сотрудничество. Последние пять лет страна уверенно входит в число лидеров по объёмам внешнеторгового оборота России на Ближнем Востоке. Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» предоставляет бизнесу наших стран площадку для укрепления контактов, которые, мы уверены, перерастут во взаимовыгодные контракты и долгосрочные проекты», – отметила на открытии ярмарки гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Около половины компаний представляют на ярмарке продукты – кондитерские изделия, бакалею, мясную и молочную продукцию, напитки, морепродукты и многое другое. Посетители могут приобрести, например, овощные консервы из Подмосковья, веганские батончики от московского производителя, сублимированные фрукты и ягоды из Севастополя.
Всю информацию о ярмарке «Сделано в России» можно найти на сайте РЭЦ.
Читайте также:
В Подмосковья открыли приём онлайн-заявок от молодых учёных на соципотеку
Подмосковные деревообработчики представят продукцию на выставке в ОАЭ
В Московской области увеличат объём производства кофе
Лора Луганская