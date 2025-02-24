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80 отечественных компаний стали участниками ярмарки «Сделано в России» в ОАЭ

Фото: пресс-служба РЭЦ

Фото: пресс-служба РЭЦ

80 компаний из 30 регионов России представляют продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Абу-Даби. Она проходит в столице Объединённых Арабских Эмиратов при поддержке Российского экспортного центра, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ярмарка работает на набережной Яс-Бэй до 25 февраля. Предполагается, что она поможет производителям найти новых покупателей и партнёров. РЭЦ организует розничную продажу российской продукции и деловые переговоры компаний-участниц с представителями деловых кругов ОАЭ», – говорится в сообщении.
Для посетителей подготовлена насыщенная культурная программа, которая позволит жителям и гостям Абу-Даби узнать о российских традициях и достижениях в области креативных индустрий.
«ОАЭ – один из ключевых партнеров России. Мы активно развиваем торговые отношения, инвестиционные и кооперационные проекты, культурное и гуманитарное сотрудничество. Последние пять лет страна уверенно входит в число лидеров по объёмам внешнеторгового оборота России на Ближнем Востоке. Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» предоставляет бизнесу наших стран площадку для укрепления контактов, которые, мы уверены, перерастут во взаимовыгодные контракты и долгосрочные проекты», – отметила на открытии ярмарки гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Около половины компаний представляют на ярмарке продукты – кондитерские изделия, бакалею, мясную и молочную продукцию, напитки, морепродукты и многое другое. Посетители могут приобрести, например, овощные консервы из Подмосковья, веганские батончики от московского производителя, сублимированные фрукты и ягоды из Севастополя.

Всю информацию о ярмарке «Сделано в России» можно найти на сайте РЭЦ.

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Россиян предупредили о падении ставок по банковским вкладам в 2025 году
Экономист Балынин: ставки по вкладам к концу 2025 года упадут
24 февраля 2025, 14:21

Фото: iStock/marchmeena29

Проценты по банковским вкладам к концу 2025 года понизятся до 15-18%. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, максимальные проценты по вкладам были в самом начале 2025 года, во время новогодних каникул. Тогда можно было открыть вклад под 24–25% на любой срок.

После праздников ставки начали снижаться. В феврале, ещё до заседания Центрального банка по ключевой ставке, произошло второе снижение. А сразу после заседания началась третья волна снижения.

«Если ключевая ставка будет снижаться, а высока вероятность, что она будет в 2025 году снижаться, то и ставки по вкладам пойдут вниз и к концу года могут опуститься до 15-18%», — спрогнозировал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

При этом специалист посоветовал россиянам зафиксировать ставку в районе 20% по вкладам на срок более одного года, что позволит получить хороший гарантированный доход.

В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.

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#снижение
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В Госдуме заявили о росте цен на такси
Депутат Кирьянов: цены на такси в следующем году могут вырасти на 15-20%
22 февраля 2025, 00:10

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Цены на такси в следующем году могут вырасти на 15-20%. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов, подчеркнув, что ему хотелось бы роста не выше уровня инфляции.
«Я думаю, что идеально, чтобы у нас стоимость такси не повышалась выше уровня инфляции, хотя бы в экономклассе, но если мы скажем про рост 15-20% в следующем году, то мы, наверное, не ошибемся», — приводят «Известия» слова парламентария.
В то же время стало известно, что почти половина россиян ждет снижения цен на российские бренды после того, как на рынок вернутся иностранные компании. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на маркетплейс «Выберу.ру», еще 59% опрошенных считают, что стоимость отечественных товаров не изменится.
«43% россиян считают, что возвращение зарубежных брендов будет способствовать повышению качества продукции отечественных производителей. 22% опрошенных выразили опасения, что российские компании могут быть вовсе вытеснены с рынка. 35% респондентов заняли нейтральную позицию, не ожидая существенных перемен», — говорится в материале.
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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю
Финансист Шепелев: курс доллара на следующей неделе достигнет 92 рублей
21 февраля 2025, 16:37

Фото: istockphoto/jasastyle

На следующей неделе курс доллара может достичь отметки в 92 рубля, евро — 96 рублей, юань — 12,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, рубль немного ослабится, так как новых значимых геополитических новостей не предвидится, и эмоции улягутся.
«На следующей неделе рубль может остаться относительно крепким — 25 и 28 февраля предстоят пиковые налоговые платежи, и в ближайшие дни компании будут продавать дополнительные объемы валюты. Также на стороне рубля сезонно слабый спрос на валюту со стороны импортеров, жесткая денежно-кредитная политика, относительно стабильные цены на энергоресурсы», — поделился аналитик в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов представил прогноз стоимости биткоина в ближайшую неделю. В разговоре с «Известиями» эксперт указал, что на курс будут влиять данные Федеральной резервной системы (ФРС), геополитические события, а также возможность президента США Дональда Трампа продвигать свои инициативы в области криптовалют. В случае, если ​геополитическая обстановка ​уляжется и ​американский лидер начнет ​продвигать свою инициативу в сфере криптовалют, то ​биткоин будет двигаться к отметке в $$105 тысяч долларов.
«Либо откат к $90 тыс., если ФРС вдруг решит ужесточить позиции, а спекулянты продолжат нервничать из-за внешних факторов», — считает Антонов.
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«Есть ли смысл?»: Россиянам дали ценный совет по покупке долларов
Экономист Беляев порекомендовал россиянам не покупать доллары
20 февраля 2025, 20:17

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Покупка доллара в текущих условиях имеет смысл только с учетом оценки всех рисков и долгосрочной перспективы. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист Михаил Беляев.
«Тем, кто хочет купить доллары, важно помнить, что покупаться они будут по курсу банка. Продавать их нужно будет так же. Не по биржевому курсу. То есть для того чтобы не заработать, а хотя бы выйти в ноль, придется дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого. Так есть ли смысл? Об этом надо думать и исходя из этого рассчитывать», — прокомментировал эксперт.
Он подчеркнул, что говорить о восстановлении доллара по отношению к рублю в короткие сроки сложно, учитывая особенности сегодняшнего формирования валютного курса.

Ранее стало известно о массовой скупке долларов россиянами.

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#мир
#россия
#россияне
#доллар
#покупка
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Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
SHOT: россияне начали массово скупать доллары на фоне падения курса
20 февраля 2025, 18:35

Фото: iStock/Lazy_Bear

В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдаются очереди. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, в одном из пунктов обмена за доллар просят 95 рублей, что выше официального курса Центробанка.

В четверг, 20 февраля, расчетный курс американской валюты, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей — впервые с начала сентября прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара резко упал ниже 90 рублей после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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#сша
#доллар
#рынок
#курс
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