В Подмосковья открыли приём онлайн-заявок от молодых учёных на соципотеку

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Приём онлайн-заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для молодых учёных и уникальных специалистов, работающих в научных организациях и на предприятиях ОПК, открылся в Московской области в понедельник, 24 февраля, заявки будут принимать до 21 марта, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«В этом году мы перевели подачу заявок на получение соципотеки в электронный вид. Получить льготную ипотеку смогут 57 молодых ученых и уникальных специалистов», — рассказала зампредседателя правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.По условиям программы «Социальная ипотека», основная сумма жилищного займа выплачивается в течение десяти лет из бюджета Подмосковья, а владелец квартиры платит только проценты по кредиту.
Подробная информация об участии в программе размещена на сайте областного Мининвеста.
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