В Московской области увеличат объём производства кофе

Фото: пресс-служба компании
«Московская кофейня на паяхъ» расширит предприятие по производству кофе в Рузском городском округе округа. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья.
Компания закупит при поддержке Фонда развития промышленности Московской области дополнительное оборудования для увеличения производственных мощностей.
«Московская кофейня на паяхъ» работает на рынке уже 27 лет. На производстве работают 530 сотрудников. Предприятие выпускает свыше 100 наименований продукции, имеет собственные кофейные плантации в Колумбии и Доминикане.
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«Фонд выдал компании льготный заём более чем на 106 млн рублей для увеличения производственных мощностей по выпуску кофе и цикория. Общий объем инвестиций в проект превысит 148 млн рублей», - поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В рамках инвестпроекта компания закупит оборудование для выпуска сублимированного растворимого кофе и сублимированного цикория. Запуск производства состоится в течение года. Ежегодно на новом оборудовании компания сможет выпускать более 450 тонн кофе и цикория.
«Московская кофейня на паяхъ» работает на рынке уже 27 лет. На производстве работают 530 сотрудников. Предприятие выпускает свыше 100 наименований продукции, имеет собственные кофейные плантации в Колумбии и Доминикане.
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Лора Луганская