Подмосковные деревообработчики представят продукцию на выставке в ОАЭ

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Подмосковные производители смогут принять участие в международной выставке в сфере деревообработки Dubai Wood Show 2025. Она пройдёт 14-16 апреля в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Это мероприятие для переговоров между представителями деревообрабатывающей индустрии, производителями деревянных аксессуаров и оборудования. Выставка даст возможность подмосковным поставщикам и производителям показать свою продукцию, продемонстрировать инновационные технологии, производственные процессы и оборудование ключевым игрокам стран Средней Азии и Северной Африки», – говорится в сообщении.Подмосковные компании представят продукцию на коллективном стенде региона при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Фонд финансирует аренду площадей, регистрационные сборы, подготовку регионального стенда. Перелёт и проживание экспонент оплачивает сам. Зарегистрироваться для участия можно до 28 февраля включительно по ссылке.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда Ульяне Самохваловой по телефону +7 (495) 150-39-41 или по электронной почте info@exportmo.ru.
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