864 МСП-экспортёра получили помощь Подмосковья в первом полугодии 2024-го

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Помощь Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области с начала года получили 864 компании из сегмента МСП, развивающих экспортную деятельность.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По данным фонда, в среднем МСП-экспортёры, пользующиеся поддержкой региона, заключают по три экспортных контракта в год. В качестве региональной поддержки они в среднем получают по четыре услуги фонда. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.
Поддержку экспортёрам Подмосковья оказывают в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Найти полный перечень мероприятий для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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«За шесть месяцев 2024 года более 860 компаний малого и среднего бизнеса воспользовались услугами подмосковного Фонда поддержки ВЭД. Например, это предприятия, которые при содействии фонда стали участниками 13 международных выставок, трёх международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров, трёх потоков образовательного акселератора «Экспортный форсаж», – пояснила Зиновьева.
По данным фонда, в среднем МСП-экспортёры, пользующиеся поддержкой региона, заключают по три экспортных контракта в год. В качестве региональной поддержки они в среднем получают по четыре услуги фонда. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.
Поддержку экспортёрам Подмосковья оказывают в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Найти полный перечень мероприятий для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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Лора Луганская