Wildberries создаст в Наро-Фоминске большой центр обработки данных

Фото: пресс-службе Мининвеста МО
Wildberries рассчитывает до конца 2026 года запустить в городском округа Наро-Фоминск современный многофункциональный комплекс с центром обработки данных. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект оценивается в 1,4 млрд рублей. На участке площадью 6,6 га построят многофункциональный комплекс, в котором разместят административно-деловые подразделения, центр хранения, обработки и передачи больших объёмов информации. Общая площадь помещений составит 15 тыс. кв. м», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Компания приступит к строительству комплекса в III квартале будущего года. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию она планирует в IV квартал 2026-го. Это будет высокотехнологичный объект, где будут применять самые эффективные инженерные решения.
Как отметили в ведомстве, в новом центре создадут не менее 30 рабочих мест.
Подобрать земельный участок компании помогла Корпорация развития Московской области.
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Лора Луганская