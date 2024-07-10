Производство молока в Подмосковье выросло более чем на 50%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём производства жидкого обработанного молока, включая молоко для детского питания, вырос на предприятиях Московской области за пять месяцев текущего года на 53,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Всего в Московской области было произведено свыше 80 тысяч тонн жидкого обработанного молока», — уточняется в сообщении.В министерстве отметили, что на Подмосковье приходится более 12,7% общего объёма молока, произведённого в Центральном федеральном округе и 3,2% от общероссийского производства. В ЦФО Московская область занимает втрое место по производству молока, в стране — седьмое.
Больше всего молока в Подмосковье производят следующие компании: Озерецкий молочный комбинат, завод стерилизованного молока «Можайский» и АО «Гелиос».
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Лев Каштанов