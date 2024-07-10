Число самозанятых в Подмосковье с начала года выросло более чем на 13%

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Число самозанятых в Московской области превысило 740 тыс. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, рассказывая о динамике роста и мерах поддержки.
«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия текущего года количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062. Таким образом, с начала года рост составил 13,8%. Это более 90 тыс. самозанятых», – поделилась Зиновьева.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, самозанятые в регионе в течение года могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно на инвестиционном портале Московской области.
Также самозанятые могут получить консультации и воспользоваться сервисами подмосковного центра «Мой бизнес», работающего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Лора Луганская