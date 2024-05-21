90% замороженных активов РФ потратят на помощь ВСУ

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Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки ВСУ, Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году», — написал Липавский в социальной сети Х.
Он уточнил, что 90% замороженных российских активов будет потрачено на армию Украины.
Ранее стало известно, что Берлин готов поддержать предложенный Вашингтоном план по использованию доходов от замороженных активов РФ. Согласно агентству Bloomberg, немецкие официальные лица выразили готовность поддержать план США по направлению будущих доходов от российских активов в помощь Украине на сумму 50 млрд долларов.
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Элина Позднякова