В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов

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На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» заместитель главы МИДа Александр Панкин высказал мнение о возможных рисках ответных действий Москвы в случае конфискации российских активов, сообщает ТАСС.
Панкин отреагировал на принятие Эстонией закона, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине, и о возможности введения аналогичных законов в других европейских странах.
Он отметил, что «более разумные и прагматичные круги, включая политические, взвешивают все риски, включая те, которые могут возникнуть для них самих, а также возможные ответные меры со стороны России».
По словам Панкина, Москва в ответ на конфискацию своих активов западными странами может применить как симметричные, так и асимметричные меры. Он подчеркнул, что для этого Россия может использовать различные инструменты, включая административные, финансовые и правовые.
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Он отметил, что «более разумные и прагматичные круги, включая политические, взвешивают все риски, включая те, которые могут возникнуть для них самих, а также возможные ответные меры со стороны России».
По словам Панкина, Москва в ответ на конфискацию своих активов западными странами может применить как симметричные, так и асимметричные меры. Он подчеркнул, что для этого Россия может использовать различные инструменты, включая административные, финансовые и правовые.
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Артем Кузьмин