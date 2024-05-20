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США вынуждают страны G7 дать Киеву кредит под залог российских активов

FT: США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ
20 мая 2024, 08:06
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

США подталкивают страны G7 к выдаче Киеву кредитов под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Financial Times.


При этом авторы статьи отмечают, что Вашингтон планирует провести операцию по выдаче средств Украине до того, как к власти бы вновь пришел бывший американский президент Дональд Трамп.

Примечательно, что не все члены «Большой семерки» согласны с планами США. По мнению журналистов, лидеры G7 потеряли энтузиазм из-за постоянного давления США.

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#дональд трамп
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#рф
Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины
С 20 мая Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины
20 мая 2024, 07:34

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, после чего он перестал быть легитимным президентом республики.
Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции страны, 20 мая новый президент Украины должен был принять присягу. Однако выборы президента не состоялись. В Киеве объяснили отмену проведения выборов военным положением в стране.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал ассоциацию в ЕС, а также мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Также он добавил, что Вашингтон активно работает с Киевом над укреплением выборной инфраструктуры.

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#блинкен
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Крым оценит нанесенный украинскими обстрелами ущерб
Константинов: в Крыму приступят к оценке ущерба от обстрелов со стороны Украины
20 мая 2024, 06:54

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу парламента республики Владимира Константинова.
По его словам, принципиальная позиция — получить от Украины компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Константинов заявил, что сумма ущерба будет предъявлена Киевскому режиму. Он отметил, что постоянными попытками атаковать полуостров, власти Украины лишь укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба полностью верна.

«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — сказал Константинов.

Ранее сообщалось, что в НАТО не смогли помочь Украине захватить Крым, так как недооценили мощь армии России. Альянс несколько месяцев потратил на вооружение и подготовку 12 бригад ВСУ. Обучение прошли лучшие из лучших. Однако армия России смогла остановить это наступление.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Боснии и Герцеговине назвали заказчиков покушения на премьер-министра Словакии
20 мая 2024, 05:25

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Англосаксы стоят за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом «Российской газете» депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.
Она напомнил, что США и Великобритания предпочитают применять силу против непослушных государств.

«Можно предположить, что Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался», – заявила она.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после заседания правительства, и в этот момент прозвучали пять выстрелов.

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#сша
#великобритания
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Симоньян объяснила нежелание Запада прекращать войну против России
Симоньян: война против России – кормовая база для Запада
20 мая 2024, 04:18

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснила, почему Запад не хочет прекращать войну с Россией.
По ее словам, война с Россией – это коллективная западная «кормовая база». В связи с этим западные страны будут сопротивляться России как можно дольше.

«У них нет ни одной причины ее останавливать. Они за счет этого растут. И мы должны быть к этому готовы», – заявила она.

Симоньян также рассказала, что Запад удивлен успехом России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Они просто в шоке от нашего продвижения», – отметила она.

Ранее журналистка рассказала о проблеме, с которой сталкиваются офицеры в зоне СВО.

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#сво
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Во Франции раскритиковали Киев за запоздалое решение
France 24: Украина слишком поздно приняла закон о мобилизации
20 мая 2024, 03:37

Фото: iStock/Ruma Aktar

В результате слишком позднего принятия Украиной закона о мобилизации страна оказалась в критической ситуации, заявил телеканал France 24.
В статье отмечается, что российская армия значительно превосходит украинскую, и для достижения паритета Киеву необходимо мобилизовать сотни тысяч человек.

«А ведь этих мужчин нужно будет еще и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев», – отмечает телеканал.

Тем временем российские военные продолжают продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет France 24.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины.

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Среди организаторов попытки госпереворота в ДРК заметили американцев и британцев
AFP: среди организаторов попытки госпереворота в ДРК заметили американцев
20 мая 2024, 03:18

Фото: iStock/Serhej Calka

Среди организаторов попытки государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК) есть граждане США, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге.
Кроме того, среди виновных лиц, совершивших попытку государственного переворота, заметили одного конголезца – «натурализованного британца».

Днем 19 мая в ДРК Вооруженным силам (ВС) ДРК удалось предотвратить попытку государственного переворота в стране. По словам представителя вооруженных сил страны Сильвена Экенге, попытка государственного переворота связана с вмешательством извне. Он подчеркнул, что ситуация в стране в настоящее время находится под контролем.

В тот же день стало известно, что лидер повстанцев, пытавшихся совершить государственный переворот, был ликвидирован в ДРК.

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#сша
#великобритания
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Удары России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины – депутат Кучеренко
20 мая 2024, 03:10

Фото: iStock/Liukov

Около 90 процентов мощности украинских тепловых электростанций было разрушено в результате ударов со стороны России, заявил депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Алексей ​Кучеренко, сообщил YouTube-канал «Вышка».
«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии – это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот», – пожаловался политик.

Он отметил, что страна неизбежно столкнется с нехваткой электроэнергии, поэтому украинцам следует быть готовыми к тому, что отключения электроэнергии будут происходить в течение длительного времени.

Депутат упрекнул главу государства Владимира Зеленского, которому, по его мнению, уже давно нужно открыто рассказать гражданам о текущей ситуации.

«Мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», – резюмировал он.

В воскресенье, 19 мая, Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» предупредила о почасовых отключениях электроэнергии по всей стране начиная с 20 мая.

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#депутат
#верховная рада
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Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным, Шойгу и Герасимовым
20 мая 2024, 02:54

Фото: Сайт Кремля

Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает информационное агентство IRNA.
Дипломат пояснил, что на встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, специальный помощник президента Игорь Левитин и один из высокопоставленных чиновников ФСБ. Встреча была организована после сообщений о пропавшем вертолете, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Президент России расспросил меня о деталях инцидента и о том, был ли получен сигнал с вертолета. Я объяснил, что причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия», – сказал Джалали.

Ранее глава дипломатической миссии заявил, что Путин попросил передать послание духовного лидера Ирана. Российский глава пообещал, что Москва сделает все, чтобы помочь Ирану в ситуации крушения вертолета Раиси.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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У короля Саудовской Аравии выявили серьезное заболевание
88-летний король Саудовской Аравии заболел пневмонией
20 мая 2024, 02:32

Фото: iStock/Diy1

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел пневмонией, сообщает агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию.
Отмечается, что 88-летний король Саудовской Аравии прошел медицинское обследование, по результатам которого у него выявили воспаление легких.

«Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», – сообщается в заявлении канцелярии.

Ранее стало известно, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прошел медицинское обследование из-за высокой температуры и болей в суставах.

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