США вынуждают страны G7 дать Киеву кредит под залог российских активов

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США подталкивают страны G7 к выдаче Киеву кредитов под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Financial Times.
При этом авторы статьи отмечают, что Вашингтон планирует провести операцию по выдаче средств Украине до того, как к власти бы вновь пришел бывший американский президент Дональд Трамп.
Примечательно, что не все члены «Большой семерки» согласны с планами США. По мнению журналистов, лидеры G7 потеряли энтузиазм из-за постоянного давления США.
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Анастасия Хохлова