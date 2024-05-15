Продажа российских активов за рубежом выросла в семь раз

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Сделки по продаже активов РФ за рубежом увеличились практически в семь раз, до 1,1 миллиарда долларов. Об этом информирует РБК, ссылаясь на отчет по рынку M&A (слияний и поглощений).
Стоит отметить, что эксперты назвали главной причиной санкционные риски. В первом квартале 2023 года объем сделок составлял 158,6 миллиона в долларов, а за такой период 2024 года денежный объем сделок превысил 1,1 миллиард долларов.
При этом в количественном выражении число сделок с российскими активами за рубежом, наоборот, снизилось — с 6 до 4. В 2023 году иностранные граждане совершили 23 сделки с активами РФ на сумму 3,5 миллиарда долларов.
Ранее госсекретарь США Энтони заявил о намерениях США «захватить» российские активы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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При этом в количественном выражении число сделок с российскими активами за рубежом, наоборот, снизилось — с 6 до 4. В 2023 году иностранные граждане совершили 23 сделки с активами РФ на сумму 3,5 миллиарда долларов.
Ранее госсекретарь США Энтони заявил о намерениях США «захватить» российские активы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак