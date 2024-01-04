Санкции против алмазов из России губительны для западной экономики

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Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал ограничительные меры против российских алмазов, введённые в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, пишет 4 января РИА Новости. Он считает, что запрет на импорт алмазов разрушит экономики западных стран, которые продолжают финансировать «бесконечный конфликт» на Украине.
С 1 марта 2024 года страны G7 ограничат ввоз алмазов из РФ от 1 карата, обработанные в третьих странах. Механизм проверки и сертификации необработанных алмазов создадут к 1 сентября 2024 года. Тогда же страны ЕС прекратят импорт синтетических алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирных изделий, а также наручных/карманных часов, которое создали в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.
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