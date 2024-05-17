«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214

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В ближайшие годы «Ростех» поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК. Стороны уже заключили соответствующие контракты.
«Сейчас мы прорабатываем сроки поставки. В перспективе "Аэрофлот" заинтересован в дополнительных самолетах. Также у них есть пожелание доработать самолеты: изначально они рассчитаны на трех членов экипажа, но просят перейти на двух», — отметил Чемезов.Не уточняется, будут ли все 11 самолетов доставлены в парк «Аэрофлота» с экипажем из двух человек или часть из них останется в первоначальной конфигурации.
На Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке «Аэрофлот» подписал с «Ростехом» соглашение о поставке 339 российских самолетов к 2031 году, включая 40 Ту-214.
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