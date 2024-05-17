«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214

В Московском регионе с 20 мая по 2 июня пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя». В течение 14 дней жители Подмосковья смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить эти деньги себе на счёт без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.