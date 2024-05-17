Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны

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Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал назначение бывшего вице-премьера РФ Андрея Белоусова главой Минобороны РФ.
В интервью изданию РБК Чемезов заявил, что решение о кадровых перестановках в военном ведомстве было неожиданным, но правильным.
Он выразил уверенность в том, что Минобороны РФ в настоящее время нужен тот, кто рассматривал бы военную отрасль как перспективное направление.
Чемезов отметил, что Андрею Белоусову важно рассмотреть оборонную промышленность страны под разными углами, в том числе с точки зрения обеспечения вооруженных сил и производства высокотехнологичной гражданской продукции.
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Он выразил уверенность в том, что Минобороны РФ в настоящее время нужен тот, кто рассматривал бы военную отрасль как перспективное направление.
Чемезов отметил, что Андрею Белоусову важно рассмотреть оборонную промышленность страны под разными углами, в том числе с точки зрения обеспечения вооруженных сил и производства высокотехнологичной гражданской продукции.
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Анастасия Хохлова