«Аэрофлот» подал в суд на авиапроизводителя «Яковлева»

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Авиакомпания «Аэрофлот» подала иск к авиапроизводителю «Яковлеву», следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.
Отмечается, что сумма исковых требований составила порядка 7,3 миллиардов рублей. При этом не приводятся материалы, разъясняющие суть претензий крупнейшего российского авиаперевозчика.
Подчеркнём, что обе компании входят в Объединённую авиастроительную компанию «Ростеха». Между «Аэрофлотом» и «Яковлевым» заключены несколько контрактов, а также подписаны предварительные договорённости на поставку самолётов.
Согласно подписанному в 2022 году документу, до 2030 года для «Аэрофлота» должно быть построено 339 самолётов, из которых 210 – это супермагистральные МС-21, 40 Ту-214 и 89 региональных SJ-100 (импортозамещённая версия иностранных Superjet 100).
В июне текущего года генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский заявил о том, что обсуждается внесение изменений в заключённый договор. Согласно им, заказ сократится лишь производством 339 самолётов МС-21.
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Подчеркнём, что обе компании входят в Объединённую авиастроительную компанию «Ростеха». Между «Аэрофлотом» и «Яковлевым» заключены несколько контрактов, а также подписаны предварительные договорённости на поставку самолётов.
Согласно подписанному в 2022 году документу, до 2030 года для «Аэрофлота» должно быть построено 339 самолётов, из которых 210 – это супермагистральные МС-21, 40 Ту-214 и 89 региональных SJ-100 (импортозамещённая версия иностранных Superjet 100).
В июне текущего года генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский заявил о том, что обсуждается внесение изменений в заключённый договор. Согласно им, заказ сократится лишь производством 339 самолётов МС-21.
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Анастасия Чинкова