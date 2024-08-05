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«Аэрофлот» подал в суд на авиапроизводителя «Яковлева»

«Аэрофлот» подал иск в суд на 7,3 млрд рублей к авиапроизводителю «Яковлеву»
05 августа 2024, 11:13
Фото: iStock/umenie

Фото: iStock/umenie

Авиакомпания «Аэрофлот» подала иск к авиапроизводителю «Яковлеву», следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.
Отмечается, что сумма исковых требований составила порядка 7,3 миллиардов рублей. При этом не приводятся материалы, разъясняющие суть претензий крупнейшего российского авиаперевозчика.

Подчеркнём, что обе компании входят в Объединённую авиастроительную компанию «Ростеха». Между «Аэрофлотом» и «Яковлевым» заключены несколько контрактов, а также подписаны предварительные договорённости на поставку самолётов.



Согласно подписанному в 2022 году документу, до 2030 года для «Аэрофлота» должно быть построено 339 самолётов, из которых 210 – это супермагистральные МС-21, 40 Ту-214 и 89 региональных SJ-100 (импортозамещённая версия иностранных Superjet 100).

В июне текущего года генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский заявил о том, что обсуждается внесение изменений в заключённый договор. Согласно им, заказ сократится лишь производством 339 самолётов МС-21.

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#аэрофлот
#суд
#самолёты
#производство
#контракт
Число заявок на семейную ипотеку снизилось на 22% после перезапуска программы
05 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/Diy13

После перезапуска «Семейной ипотеки» в июле резко снизился спрос на эту программу, число заявок упало на 22% по сравнению с июнем. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные института развития «Дом.рф».
Согласно сообщению, за июль банки получили всего 152,6 тысячи заявок на получение семейной ипотеки. Эксперты поясняют, что россияне перестали брать кредиты по данной госпрограмме из-за изменения ее условий. Теперь семейную ипотеку могут взять только семьи, где воспитывается не менее двух детей, одному из которых не должно быть более шести лет.

Однако исключения все-таки есть – это россияне, проживающие в регионах с низким объемом строительства, в малых городах, где число населения не превышает 50 тысяч человек, а также те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью.

Эксперты связывают резкий спад спроса с тем, что многие стремились взять ипотеку по старым условиям в июне, именно поэтому в прошлом месяце было зафиксировано увеличение заявок.

При этом заметнее всего спрос на семейную ипотеку упал в Ленинградской области – на 56,1% и в Санкт-Петербурге – на 37,6%. При этом в столице число заявок уменьшилось на 28,1 процента за месяц.

Однако специалисты считают, что повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки может стимулировать интерес россиян к льготным ипотечным программам. Люди могут поспешить взять кредиты на текущих условиях, пока ставка не повысилась в очередной раз.

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На фестивале в Истре назвали победителя «Сырного чемпионата 2024»
05 августа 2024, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Сыр горгонзола с голубой плесенью под названием «Нежность» признан победителем «Сырного чемпионата 2024». Итоги сырного конкурса подвели на фестивале, который завершился на ферме Олега Сироты в городском округе Истра, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Продукт изготовлен на сыроварне «Сырный Разгуляй». За главный титул победителя боролись около 50 сыроваров, которые представили 150 образцов сыров», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Награждения троек лидеров прошли в каждой из шести конкурсных категорий: «Молодые сыры»; «Полутвёрдые и твёрдые сыры»: «Сыры с мытой корочкой»; «Сыры с голубой и белой плесенью»; «Выдержанные сыры» и «Сыры с вкусовыми наполнителями».

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Подробные результаты конкурса опубликованы на сайте.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Гастрономический «Сырный фестиваль» в девятый раз прошёл в деревне Дубровское городского округа Истра. На нём собрались около 280 фермеров из более чем 50 регионов России, а также ближнего зарубежья.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

На фестивале побывали губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

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#подмосковье
#московская область
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Госдолг Украины увеличился при Владимире Зеленском
Минфин Украины: госдолг страны вырос в два раза при Зеленском
05 августа 2024, 03:58

Государственный долг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос в два раза, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Согласно анализу, государственный долг увеличился примерно на 74 миллиарда долларов, что почти соответствует сумме, взятой при первых пяти президентах. Это всего на 4,6 миллиарда долларов меньше, чем общий государственный долг с момента обретения независимости в 1991 году до 2019 года, когда Зеленский был избран президентом.

На конец первого полугодия он составлял 152,2 миллиарда долларов США, или 88,4 процента ВВП. Больше всего вырос внешний долг – на 59,5 миллиарда долларов, а внутренний – на 14,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что к 2024 году Россия войдет в тройку крупнейших экономик мира с самым низким уровнем госдолга на душу населения.

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#владимир зеленский
#украина
#экономика
#финансы
#россия
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Раскрыт размер средней пенсии в России
Заведующая РАНХиГс: в среднем пенсия в России составляет 20 941 рубль
04 августа 2024, 04:08

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

По словам Подольской, размер выплаты работающим пенсионерам составляет 17 484 рубля, а неработающим – 21 751 рубль. По состоянию на 1 апреля в России насчитывается 40 982 100 пенсионеров, из них 18,99% – работающие.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. Размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.

До этого экономист рассказала, что с 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте от 80 лет и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку.

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#пенсия
#россия
#экономика
#прогноз
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В России создадут бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского океана
Путин: в России создадут бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского океана
04 августа 2024, 02:29

Фото: Сайт Кремля

Россия планирует создание бесшовного железнодорожного сообщения от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана. Об этом сообщил президент Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня железнодорожника.
Президент также подчеркнул важность развития транспортного сообщения между Азовским и Черным морями.

«Задачи действительно масштабные», – отметил Путин.

В июне российский лидер анонсировал, что первый групповой тур в Корейскую Народно-Демократическую Республику, одну из самых закрытых стран мира, состоится летом 2024 года.

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#владимир путин
#россия
#кндр
#железная дорога
#чёрное море
#индия
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Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
03 августа 2024, 14:57

Фото: iStock/macky_ch

За текущий год Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа последних данных стран «Большой двадцатки».
Уточняется, что Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 2,76 тыс. долларов по итогам первых шести месяцев этого года. Наименьший госдолг у Индии — 1,3 тыс. долларов на жителя страны.

Государством с самой высокой задолженностью являются Соединенные Штаты, показатель равен 104,5 тыс. долларов на человека. Примечательно, что шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к странам G7.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошлого года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Также РФ удалось компенсировать потери 2022 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#бюджет
#страны
#рф
#экономика
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Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России
Наиболее высокие зарплаты в России получают it-специалисты и сварщики
03 августа 2024, 03:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Самые высокие зарплаты в России получают представители IT-профессий и сварщики. Об этом сообщает РИА Новости на основе информации HeadHunter.
Согласно полученным данным, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются data scientist (240 тысяч рублей), руководители групп разработки (236,6 тысячи), DevOps инженеры (234,1 тысячи), сварщики (215,7 тысяч) и коммерческие директора (200 тысяч). В топ-25 профессий с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системные аналитики (185,3 тысяч), агенты по недвижимости (153,3 тысячи), менеджеры по маркетингу (150,7 тысяч) и брокеры (149,1 тысяч).

Представители других профессий, в том числе оценщики, техники и инженеры, испытывают дефицит. При этом их медианная зарплата в РФ колеблется от 70 000 до 75 000.

Ранее в России обнаружили вакансии с зарплатой до 800 тысяч. Среди них – менеджеры автозаправочных станций, зубные техники и офтальмохирурги.

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#зарплаты
#it
#россия
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Кредитный рейтинг Украины понизили до уровня «выборочный дефолт»
03 августа 2024, 02:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD, что означающего «выборочный дефолт». Об этом решении S&P сообщило в пресс-релизе.
Причиной такого решения стали неоплаченные купоны евробондов Украины 2026 года. Агентство также отметил негативное влияние нового закона, который позволяет правительству Украины приостанавливать выплаты по внешним займам.

Неделю назад Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CC» до «C». Fitch исходит из того, что Киев не будет погашать внешние долги, включая процентные выплаты по евробондам с погашением в 2026 году. Агентство считает, что в Украине начался процесс, похожий на дефолт.

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#украина
#займ
#рейтинг
#валюта
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Подмосковных предпринимателей пригласили учиться в «Академию шитья»
02 августа 2024, 23:02

Фото: iStock / zlyka2008

Подмосковные предприниматели могут стать участниками серии бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Академия шитья». Обучение начинает Центр «Мой бизнес» в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Занятия проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Они будут посвящены подготовке к участию в модных показах, выбору материалов и работе с поставщиками. Другие темы – создание собственного бренда, открытие магазина и формирование ассортимента», – говорится в сообщении.
Мастер-классы адресованы предпринимателям, работающим в индустрии моды и создающих одежду. Преподавателями курса станут fashion-эксперт с 15-летним опытом работы, бизнес-консультант Антон Копылов, а также основатель собственного бренда одежды BLCV Илья Булычов.

Занятия пройдут в очном формате 7, 17 и 28 августа. Узнать о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Количество мест ограничено.

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