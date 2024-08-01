Россиянам раскрыли, когда начнут дешеветь авиабилеты

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Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что удешевление авиабилетов в России ожидается осенью.
«В августе мы будем видеть пик цен и пик перевозок, а дальше, начиная со второй половины сентября, когда будет завершаться бархатный сезон, цены пойдут вниз, и низшая точка будет достигнута в стоимости билетов на ноябрь. После этого цены пойдут опять вверх, потому что где-то со второй декады декабря уже начинается новогодний пик праздничных перевозок», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.
Он также предположил, что цены на авиабилеты за год выросли в пределах 10-15 %.
Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить туристам компенсацию за задержку рейса в размере более 293 тысяч рублей.
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