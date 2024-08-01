«Аэрофлот» заплатит семье компенсацию 293 тыс рублей за задержку рейса

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Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить туристам компенсацию за задержку рейса в размере более 293 тысяч рублей, сообщили в АиФ.
«В июне 2023 года этот мужчина купил билеты для себя, своей супруги и троих детей из Екатеринбурга в Стамбул. Из Стамбула они планировали отправиться в Барселону, и рейс туда должен был состояться через три часа после прибытия самолёта «Аэрофлота». Однако вылет из Екатеринбурга задержался на 11 часов. Из-за этого семья не успела на стыковочный рейс и была вынуждена потратить 179 941 рубль на новые билеты», — поделились в издании.
Авиакомпания отказалась платить клиентам за эту ситуацию.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поддержал позицию компании. Однако областной суд счёл требования пассажиров обоснованными и обязал перевозчика компенсировать убытки, а также выплатить штрафы и компенсацию морального вреда.
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