«Аэрофлот» пообещал скорое начало рейсов «России» в Пекин

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Авиаперевозчик «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения для запуска рейсов в Пекин, сообщили в «Аэрофлоте», передает РИА Новости.
Компания ведет переговоры с китайскими авиационными властями относительно временных рейсов до получения официальных разрешений на постоянные перелеты.
В «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры, ожидающие вылетов в Пекин с рейсами «России», будут перевезены другими авиакомпаниями-партнерами. Билеты будут переоформлены без дополнительной оплаты.
Ранее стало известно, что аэропорт Пекина «Дасин» уведомил авиакомпанию «Россия» о временном отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.
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В «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры, ожидающие вылетов в Пекин с рейсами «России», будут перевезены другими авиакомпаниями-партнерами. Билеты будут переоформлены без дополнительной оплаты.
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Артем Кузьмин