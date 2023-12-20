Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»

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Аэропорт «Дасин», расположенный в Пекине, отказался принимать и обсуживать рейсы авиакомпании «Россия», об этом представители перевозчика сообщили «РИА Новости».
Отмечается, что запрет будет действовать до выполнения российской стороной неких «дополнительных требований».
Всех пассажиров, которые должны были направиться в Пекин рейсами этой авиакомпании, пересадили на самолёты «Аэрофлота», не взяв с пассажиров дополнительных денег.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что возможной причиной отмены рейсов в Пекин «Россией» может быть отсутствие договора на обслуживание.
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Всех пассажиров, которые должны были направиться в Пекин рейсами этой авиакомпании, пересадили на самолёты «Аэрофлота», не взяв с пассажиров дополнительных денег.
«Россия» попросила Минтранс помочь в решении вопроса с рейсами в Пекин, однако запрос российской стороны был проигнорирован в Китае», - заключил собеседник агентства.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что возможной причиной отмены рейсов в Пекин «Россией» может быть отсутствие договора на обслуживание.
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Евгения Парфентьева