В новосибирском аэропорту пассажиры оказались заблокированы в зале прилёта

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
По данным SHOT, пассажиры, которые прилетели в Новосибирск, не могут выйти в город около получаса.
О причинах случившегося представители аэропорта пока ничего не сообщают. Среди застрявших оказались пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса высадил женщину с тремя детьми ночью у леса в 5 км от населенного пункта.
В пресс-службе регионального СУ СК России сообщают, что водитель автобуса № 105, следуя по маршруту, решил высадить женщину с тремя несовершеннолетними детьми в темное время суток рядом с лесом. Водитель сослался на невозможность дальнейшего движения по неочищенной дороге.
Читайте также:
В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с детьми ночью в лесу
Двухлетнюю екатеринбурженку, которую нашли в сугробе, выписали из больницы домой
В Люберцах глыбы льда упали на четырёх человек на входе в военкомат
Ранее сообщалось, что водитель автобуса высадил женщину с тремя детьми ночью у леса в 5 км от населенного пункта.
Читайте также:
В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с детьми ночью в лесу
Двухлетнюю екатеринбурженку, которую нашли в сугробе, выписали из больницы домой
В Люберцах глыбы льда упали на четырёх человек на входе в военкомат
Мария Фирсова