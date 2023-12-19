«Известия» сообщают о повышении риска ареста 37 самолетов ГТЛК за рубежом

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ГТЛК предупреждает о рисках ареста 37 своих самолетов за рубежом после 20 декабря.
В это время суд в Ирландии примет решение по ликвидации её дочерней компании, которой те принадлежат.
«Известия» сообщают, что, по словам источника, ГТЛК попросила уведомлять её о случаях задержания судов в иностранных аэропортах. Причиной таких рисков явилось судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии.
14 декабря Высокий суд Ирландии изучил требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря огласит решение. ГТЛК предупреждает, что удовлетворение требований ликвидаторов может привести к невозможности нормальной эксплуатации самолетов.
Ранее сообщалось, что вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».
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«Известия» сообщают, что, по словам источника, ГТЛК попросила уведомлять её о случаях задержания судов в иностранных аэропортах. Причиной таких рисков явилось судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии.
Ранее сообщалось, что вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».
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Мария Фирсова