«Аэрофлот» впервые в России будет использовать самолёты в «мокром» лизинге

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«Аэрофлот» официально сообщил о первой в России сделке «мокрого» лизинга самолётов. Авиакомпания возьмёт в аренду три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами у авиакомпании iFly.
Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации. С учётом арендованных бортов число самолётов А330 в авиапарке «Аэрофлота» достигнет 15. На первом этапе авиаперевозки на этих самолётах будут выполняться между Москвой и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском и Южно-Сахалинском.
По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, такой формат аренды способствует быстрому расширению авиапарка, особенно в периоды повышенного спроса или при запуске новых направлений.
Справка: «мокрый» лизинг (англ. wet leasing) — это вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется производить ремонт и техническое обслуживание оборудования за свой счёт.
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По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, такой формат аренды способствует быстрому расширению авиапарка, особенно в периоды повышенного спроса или при запуске новых направлений.
Справка: «мокрый» лизинг (англ. wet leasing) — это вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется производить ремонт и техническое обслуживание оборудования за свой счёт.
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Александр Бойцов