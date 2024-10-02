Авиакомпании РФ массово отменяют рейсы из-за ракетной атаки по Израилю

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После массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить полеты в Израиль, Иран и Ирак, а также пересмотреть маршруты для облета этих стран.
Это решение связано с возросшей угрозой безопасности для гражданских воздушных судов. Отменены рейсы авиакомпаний Red Wings, «Аэрофлот», Mahan Airlines, «Азимут», «Россия», S7.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена потерпела полный провал на Ближнем Востоке, а реакции из Вашингтона лишь подчеркивают беспомощность в разрешении текущих кризисов.
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Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена потерпела полный провал на Ближнем Востоке, а реакции из Вашингтона лишь подчеркивают беспомощность в разрешении текущих кризисов.
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Елена Перлова