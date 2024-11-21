Авиакомпании РФ приостановили работу половины всех самолетов Airbus neo

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Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину всего парка этих моделей в стране. Основной причиной стали проблемы с обслуживанием двигателей из-за санкций и нехватки запчастей, пишет «Коммерсант».
Часть самолетов переведена в резерв для экономии ресурсов двигателей перед высоким туристическим сезоном, однако 15–20 из них могут больше не вернуться в эксплуатацию.
По данным на 20 ноября, более половины оставшихся A320/A321neo простаивают, особенно в авиакомпании S7, где не используются 31 из 39 лайнеров.
Тем временем «Аэрофлот» обсуждает возможность первого в России контракта на «мокрый лизинг» с компанией iFly. В рамках сделки планируется передача трех самолетов Airbus A330 с экипажами для полетов на Дальний Восток.
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По данным на 20 ноября, более половины оставшихся A320/A321neo простаивают, особенно в авиакомпании S7, где не используются 31 из 39 лайнеров.
Тем временем «Аэрофлот» обсуждает возможность первого в России контракта на «мокрый лизинг» с компанией iFly. В рамках сделки планируется передача трех самолетов Airbus A330 с экипажами для полетов на Дальний Восток.
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Мария Моисеева