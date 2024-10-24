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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей. Об этом информирует РБК.
Сообщается, что 23 октября состоялась встреча сотрудников компании «Аэрофлот» с представителями Московской межрегиональной транспортной прокуратуры во главе с и.о. прокурора Юрием Городковым. Обсуждались возможные нарушения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей.
Сотрудники «Аэрофлота» акцентировали внимание на необходимости усиления контроля за поведением пассажиров на борту, а также на защите экипажа от дебоширов. Руководство компании заверило присутствующих в своем стремлении к соблюдению трудового законодательства и защите интересов работников.
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов отметил, что ключевые проблемы остаются нерешенными. В частности, он указал на необходимость продления коллективного договора, который может негативно сказаться на правах работников.
Помимо этого, обсуждались сложности, возникшие в результате реорганизации и «многобазовости», что привело к нарушениям норм рабочего времени и увеличению нагрузки на экипажи.
На прошлой неделе «Аэрофлот» получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в связи с вышеуказанными проблемами. Профсоюз уже инициировал сбор вопросов от сотрудников и готовится к возможным коллективным трудовым спорам.
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Сотрудники «Аэрофлота» акцентировали внимание на необходимости усиления контроля за поведением пассажиров на борту, а также на защите экипажа от дебоширов. Руководство компании заверило присутствующих в своем стремлении к соблюдению трудового законодательства и защите интересов работников.
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов отметил, что ключевые проблемы остаются нерешенными. В частности, он указал на необходимость продления коллективного договора, который может негативно сказаться на правах работников.
Помимо этого, обсуждались сложности, возникшие в результате реорганизации и «многобазовости», что привело к нарушениям норм рабочего времени и увеличению нагрузки на экипажи.
На прошлой неделе «Аэрофлот» получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в связи с вышеуказанными проблемами. Профсоюз уже инициировал сбор вопросов от сотрудников и готовится к возможным коллективным трудовым спорам.
Россиянам раскрыли, когда начнут дешеветь авиабилеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова