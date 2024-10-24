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Прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей

Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»
24 октября 2024, 08:41
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей. Об этом информирует РБК.
Сообщается, что 23 октября состоялась встреча сотрудников компании «Аэрофлот» с представителями Московской межрегиональной транспортной прокуратуры во главе с и.о. прокурора Юрием Городковым. Обсуждались возможные нарушения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей.

Сотрудники «Аэрофлота» акцентировали внимание на необходимости усиления контроля за поведением пассажиров на борту, а также на защите экипажа от дебоширов. Руководство компании заверило присутствующих в своем стремлении к соблюдению трудового законодательства и защите интересов работников.



Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов отметил, что ключевые проблемы остаются нерешенными. В частности, он указал на необходимость продления коллективного договора, который может негативно сказаться на правах работников.

Помимо этого, обсуждались сложности, возникшие в результате реорганизации и «многобазовости», что привело к нарушениям норм рабочего времени и увеличению нагрузки на экипажи.

На прошлой неделе «Аэрофлот» получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в связи с вышеуказанными проблемами. Профсоюз уже инициировал сбор вопросов от сотрудников и готовится к возможным коллективным трудовым спорам.

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#нарушения
#аэрофлот
#сотрудники
С 25 ноября вступят в силу новые ограничения на дорогах Жуковского района
24 октября 2024, 09:27

Фото: istockphoto / Aguus

С 25 ноября на территории Жуковского района вводятся новые ограничения на дорогах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
  1. На улице Баженова, дом 10А, на местной дороге общего пользования будет запрещена остановка в четверг с 09:00 до 17:00. В этот период будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с указанием четверга с 09:00 до 17:00.
  2. Во дворах многоквартирных домов на улицах Гагарина, 23, 25, 27 и 29 также будет запрещена остановка. В этот период будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Цель установки этих знаков — поддержание нормального состояния улично-дорожной сети.

Кроме того, на Новорождественском проезде с 25 ноября будет запрещена остановка транспортных средств на всей его протяжённости. Это сделано для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и поддержания улично-дорожной сети в нормальном состоянии.

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#дорожные знаки
#ограничение
#жуковский
#подмосковье
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В Жуковском утвердили треть нового состава Общественной палаты
24 октября 2024, 09:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Депутаты городского совета депутатов утвердили треть нового состава Общественной палаты Жуковского на заседании. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв одобрил ещё одну треть кандидатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В итоге в состав консультативно-совещательного органа, состоящего из 30 жителей Жуковского, войдут все кандидаты после утверждения оставшейся части (10 человек) Общественной палатой Московской области.

Ранее члены Общественной палаты Московской области Олег Стогов, Артём Репяхов и Пётр Ульянов провели личные собеседования с кандидатами. Важным критерием отбора был опыт общественной деятельности и реализация социально значимых проектов.

Приём заявок от кандидатов в члены городской Общественной палаты Жуковского проходил с 26 апреля по 25 мая 2024 года включительно.

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#подмосковье
#депутаты
#кандидаты
#жуковский
#андрей воробьёв
#совет депутатов
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Появилась информация, что ФАС ведет работу для сдерживания цен «Яндекс Такси»
ФАС заявила, что ведет работу для сдерживания цен «Яндекс Такси»
24 октября 2024, 07:27

Фото: istock/Konev Timur

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не получала информации о повышении тарифов на услуги «Яндекс Такси». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В «Яндекс Такси» отметили, что в настоящее время проводится работа по внесению изменений в деятельность агрегатора, направленная на сдерживание цен для пассажиров.

«Сведения о повышении цен на услуги такси в ФАС России не поступали. В то же время ФАС России проводит работу по внесению корректировок в деятельность агрегатора», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в ФАС уточнили, что целью этой работы является достижение прозрачности ведения бизнеса для водителей такси и обеспечение доступности тарифов для пользователей.

Таким образом, ФАС стремится создать более стабильные условия для всех участников рынка и защитить интересы потребителей.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#такси
#фас
#яндекс
#услуги
#россияне
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Ученые предупредили Европу о неминуемом катаклизме
Десятки климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о крахе АМОС
24 октября 2024, 06:40

Фото: istock/ken tera

Десятки ведущих климатологов предупредили лидеров Северной Европы о грядущей катастрофе из-за возможного коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), включающей Гольфстрим.
В своем письме, подписанном 44 учеными, эксперты призвали к немедленным действиям, подчеркивая, что угрозы ослабления этого океанического течения сильно недооценены.

АМОС играет важную роль в переносе тепла в Северное полушарие, и ее замедление, вызванное глобальным потеплением, может привести к климатическому хаосу. В письме указано, что подобное изменение циркуляции вызовет необратимые последствия для стран Северной Европы, таких как Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Региону грозит резкое похолодание и экстремальные погодные условия.

Кроме того, ученые отмечают возможные негативные последствия в других частях мира, включая сдвиги муссонов и катастрофы для экосистем на атлантическом побережье США.

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#норвегия
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Победителям олимпиады БРИКС позволят бесплатно учиться в российских вузах
24 октября 2024, 06:19

Фото: istock/Jean-philippe WALLET

Победители олимпиады БРИКС получат возможность бесплатно обучаться в российских вузах. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России (Минобрнауки).

«Планируется, что победители и призеры олимпиады смогут бесплатно поступить на программы магистратуры в российские университеты», — рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Участниками олимпиады станут студенты бакалавриата из стран, входящих в БРИКС.
Минобрнауки также рассматривает возможность расширения программы, чтобы в будущем победители могли поступать в университеты всех стран-участников БРИКС. Разработка концепции олимпиады и утверждение сроков ее проведения намечены на 2025 год.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к молодежи с советом никогда не употреблять спиртные напитки. Об этом он написал на своем канале в социальной сети. Дуров также отметил, что кратковременное удовольствие от употребления алкоголя оборачивается долгосрочными страданиями и добавил, что социальное давление заставляет многих людей следовать вредным привычкам.

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«Известия»: предложена досрочная пенсия для военных, служивших на Крайнем Севере
24 октября 2024, 04:50

Фото: istock/Denis Vostrikov

В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для военных, которые служили в районах Крайнего Севера.
Законопроект будет внесен главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым 24 октября, сообщает газета Известия.

Миронов отметил, что в настоящее время правила выхода на пенсию для этой категории граждан все еще регулируются постановлением Совета министров СССР от 1968 года. Согласно этому документу, военная служба на Крайнем Севере засчитывается в стаж, если после увольнения со службы гражданин в течение трех месяцев устроился на работу в этих регионах.

Законопроект предлагает предоставить россиянам, отслужившим в северных регионах не менее семи лет и шести месяцев, право на страховую пенсию с особыми льготами. За каждый год службы в этих условиях пенсионный возраст должен уменьшаться на четыре месяца. Однако в текущем законодательстве это правило не распространяется на военных.

Ранее, 23 октября, партия «Справедливая Россия — За правду» внесла еще один законопроект, предлагающий снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса: мужчинам до 60 лет, а женщинам до 55.

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В Москве введён карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных

Общественник Иванов: Надо наказывать российских артистов за деструктивные хобби

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#законопроект
#право
#служба
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В Москве введён карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных
24 октября 2024, 03:05

Фото: istock/Nataba

В районе Люблино на юго-востоке Москвы введён карантин после выявления случаев бешенства у домашних животных.
Ограничительные меры будут действовать до 22 декабря 2024 года, согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина.

В официальном документе отмечается, что инциденты с бешенством зафиксированы 21 и 22 октября. Очаг заболевания расположен в жилом доме на улице Краснодарская, 72, корпус 3. Зоной риска названа прилегающая территория, включающая улицы Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов.

На период карантина вводятся ограничения на ввоз и вывоз животных, подверженных заболеванию. Также запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, за исключением вакцинированных.

Ранее сообщалось, что техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.

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#заболевания
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Павел Дуров дал совет молодым людям: не употребляйте алкоголь
24 октября 2024, 02:22

Фото: istock/jacoblund

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к молодежи с советом никогда не употреблять спиртные напитки. Об этом он написал на своем канале в социальной сети.
«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: "Никогда не употребляйте алкоголь"», — подчеркнул Дуров. По его словам, он не пил спиртное почти 20 лет и наблюдал, как алкоголь негативно влияет на здоровье даже успешных людей.
Дуров также отметил, что кратковременное удовольствие от употребления алкоголя оборачивается долгосрочными страданиями и добавил, что социальное давление заставляет многих людей следовать вредным привычкам.

Ранее сообщалось, что председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой наказывать российских артистов за деструктивные хобби. А именно, по его мнению, «звёзд», пропагандирующих деструктивные хобби, надо проверять правоохранительным органам и «исключать из всех публичных мероприятий».

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Филиппов день 24 октября: что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег
24 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

24 октября православные верующие отмечают память апостола от 70 Филиппа, а также святого Феофана Исповедника, епископа Никейского.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 24 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Феофан исповедник, епископ Никейский

Преподобный Феофан родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Вместе со старшим братом Феодором он был отдан на обучение к пресвитеру в лавру святого Саввы, где позднее оба приняли монашеский постриг, а спустя некоторое время Феофан стал пресвитером.

В это время возникло иконоборчество. Иерусалимский патриарх отправил братьев в Константинополь для защиты православия. Братья отважно исполняли свою миссию, что привело к серьезным испытаниям. На протяжении двадцати пяти лет — с 817 по 842 год — их мучили иконоборцы, подвергая голодным пыткам и заключению.

Их борьба с иконоборческой ересью началась во время правления императора Льва Армянина, продолжалась при Михаиле Косноязычном, а при императоре Феофиле их страдания стали особенно ужасными. После пыток святых заточили в местечке Апамее, где Феодор ушел из жизни около 840 года. Феофан дожил до конца иконоборческой ереси, его вернули из ссылки и рукоположили в сан епископа Никейского.

Несмотря на то, что значительная часть жизни святого прошла в заключении и ссылках, он оставил большое наследие: святитель написал около 150 канонов, в том числе замечательный канон в защиту икон. Преподобный Феофан скончался около 847 года.

Апостол Филипп

Святой Филипп родился в Кесарии Палестинской, был женат и воспитывал детей. Иисус избрал его в число семидесяти апостолов.

После двенадцати апостолов Филиппа назначили на диаконское служение в Иерусалимской церкви. Вместе с другими диаконами ему поручили заботиться о приношениях верующих и помогать вдовам, сиротам и нуждающимся.

Когда начались гонения на христиан и старшего диакона побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, где успешно проповедовал. Среди обратившихся к вере был известный волхв Симон.

По указанию Ангела Филипп отправился по дороге, соединяющей Иерусалим с Газой, где встретил сановника царицы Эфиопской, которого также обратил в христианство.

Апостол Филипп неустанно проповедовал во многих странах Ближнего Востока, соседствующих с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и отправили в Лидию, где он крестил множество людей. Апостол Филипп скончался в глубокой старости.

Традиции

24 октября крестьяне начинали возить зерно на мельницу и стремились быстро завершить помол, поскольку с этой даты дороги становились трудными для передвижения.

Крестьяне полагали, что к этому времени водоёмы уже покрыты крепким льдом, если удавалось пройти по нему, это предвещало внезапные денежные поступления.

Фото: iStock/Dirk Hoffmann

Что можно делать 24 октября 2024

  • Молоть зерно на муку;
  • Идти в церковь и молиться о том, чтобы в следующем году встретить своего будущего мужа.

Что нельзя делать 24 октября 2024

  • Нельзя оставлять свой дом неприбранным, потому что в следующем году можно остаться без денег;
  • Нельзя переедать, потому что можно проглотить достаток семьи;
  • Строжайший запрет наложен на игры с огнем, потому что можно привлечь нечистые силы;
  • В этот день запрещено смотреть на ворон, потому что можно столкнуться с бедами.

Приметы на погоду

  • Если утром пошел снег, значит, зима будет суровой;
  • Ясное ночное небо предвещает мороз;
  • Листья на деревьях шуршат – это знак готовящегося снегопада;
  • Луна на Филиппову канитель, окруженная тусклой дымкой, обещает ненастье;
  • Если к 24 октября на деревьях осталось много листвы, зима будет суровой и долгой;
  • Спускающийся туман говорит о предстоящей оттепели.

Именины 24 октября 2024

Именины 24 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Филипп.

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