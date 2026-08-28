Афганистан и Россия начнут работу над СЭЗ
В ходе встречи посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с главой Управления государственных предприятий Афганистана Ахмад Джаном Билалом российская сторона выступила с инициативой о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на базе порта Хайратон. Об этом сообщили в Российском деловом центре Афганистана.
Как пояснил руководитель центра Рустам Хабибуллин, реализация проекта позволит смягчить последствия санкционного давления и нарастить экспортные потоки, пишет «Татар-информ». В Хайратоне уже работают российские компании из сферы нефтегазодобычи, переработки, машиностроения и минерально-сырьевого комплекса.
Создание СЭЗ, по его словам, даст импульс их деятельности: откроются сервисные и учебные центры, расширится ассортимент товаров, производимых на афганской территории. Особое внимание уделили логистическому потенциалу города. Хайратон является ключевым транспортным узлом Афганистана, активно развивает инфраструктуру. Кроме того, здесь функционирует консульский пункт посольства РФ в Кабуле. Афганская сторона положительно восприняла предложение и выступила за начало совместной проработки деталей проекта.
Хайратон расположен на севере Афганистана в провинции Балх, на границе с Узбекистаном по реке Амударья. Через этот порт проходит значительная доля импорта топлива, продовольствия и стройматериалов.
В мае 2026 года в Мазари-Шарифе уже открыли сухой порт на железнодорожной ветке «Хайратон — Мазари-Шариф» (совместный проект Узбекистана и Афганистана). Также в порту планируется строительство автомобильного грузового терминала для оптимизации движения транспорта, ускорения таможенных процедур и расширения транзитных возможностей.
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