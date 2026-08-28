Афганистан и Россия начнут работу над СЭЗ

28 августа 2026, 20:12

Для российских компаний в афганском Хайратоне создадут СЭЗ

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В ходе встречи посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с главой Управления государственных предприятий Афганистана Ахмад Джаном Билалом российская сторона выступила с инициативой о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на базе порта Хайратон. Об этом сообщили в Российском деловом центре Афганистана.