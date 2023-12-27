В Московской области появиться новая особая экономическая зона

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Новую ОЭЗ «Большой Серпухов» создадут в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Создание новой особой экономической зоны «Большой Серпухов» на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Помимо этого, министр рассказала, что в 2024 еще планируется расщирить территорию ОЭЗ «Дубна».
Стоит отметить, что на сегодняшний день в Московской области работают пять таких зон. Это ОЭЗ «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха».
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«ОЭЗ «Большой Серпухов» планируется создать в рамках объединения городских округов Серпухов, Пущино и Протвино на юге Московской области в целях реализации инвестиционного потенциала территорий. Плановые показатели проекта ОЭЗ – 3000 новых рабочих мет и 8 млрд рублей привлеченных инвестиций», — отметила министр нвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в Московской области работают пять таких зон. Это ОЭЗ «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха».
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Мира Полтева