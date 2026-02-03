Афганистан направит крупную делегацию во главе с вице-премьером на KazanForum-2026
Делегация правительства Афганистана планирует принять участие в международном экономическом форуме KazanForum-2026. Как и в предыдущем году, её возглавит вице-премьер по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар. Об этом сообщили в Российском деловом центре в Афганистане агентству «Татар-информ».
Ожидается, что в состав делегации войдут профильные министры, а также руководители около 50 крупных афганских бизнес-компаний, представляющих различные отрасли экономики. Участие Афганистана в форуме уже стало регулярным — страна традиционно рассматривает KazanForum как ключевую площадку для развития сотрудничества с Россией и государствами исламского мира.
В рамках визита планируется проведение очередного российско-афганского бизнес-форума. В нём, по словам организаторов, примут участие представители российских министерств и деловых кругов. По итогам встреч предполагается подписание как межгосударственных соглашений, так и коммерческих контрактов.
Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин отметил, что все договорённости, заключённые на прошлом KazanForum, были выполнены в полном объёме и в установленные сроки.
Читайте также: