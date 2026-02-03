Афганистан направит крупную делегацию во главе с вице-премьером на KazanForum-2026

03 февраля 2026, 20:40

Вице-премьер Барадар и бизнес Афганистана приедут в Казань для новых контрактов

Фото: Istock / ffikretow

Делегация правительства Афганистана планирует принять участие в международном экономическом форуме KazanForum-2026. Как и в предыдущем году, её возглавит вице-премьер по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар. Об этом сообщили в Российском деловом центре в Афганистане агентству «Татар-информ».