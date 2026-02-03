Forbes: кредитный рейтинг россиян до 25 лет рухнул из-за просрочек
По итогам 2025 года средний кредитный рейтинг россиян в возрасте до 25 лет снизился на 37 пунктов и составил 612 баллов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).
В то же время средний показатель по всем российским заёмщикам уменьшился лишь на два пункта — до 707 баллов. Кредитный рейтинг влияет на условия кредитования, включая вероятность одобрения займа, его сумму, срок и полную стоимость.
Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов отметил, что снижение рейтинга среди молодёжи является значительным, но ожидаемым. По его словам, ключевой причиной стала недостаточная финансовая грамотность: молодые заёмщики чаще допускают просрочки по платежам, что негативно отражается на их кредитной истории.
