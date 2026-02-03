Forbes: кредитный рейтинг россиян до 25 лет рухнул из-за просрочек

03 февраля 2026, 11:41

Фото: iStock/prim91

По итогам 2025 года средний кредитный рейтинг россиян в возрасте до 25 лет снизился на 37 пунктов и составил 612 баллов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).