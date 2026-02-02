Деньги решают всё: политический комитет Трампа втрое обошёл демократов по сборам
Политический комитет президента США Дональда Трампа совместно с Республиканской партией аккумулировал внушительную сумму на подготовку к выборам в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года.
По данным агентства Bloomberg, республиканцам уже удалось собрать около 483 миллионов долларов, что почти в три раза превышает финансовые ресурсы политических комитетов Демократической партии, чьи накопления составляют порядка 167 миллионов долларов.
Как отмечает агентство, ключевую роль в формировании такого внушительного бюджета сыграла активная работа с донорами разных уровней. Крупные пожертвования поступали от состоятельных спонсоров, которых Трамп привлекал через закрытые званые ужины во Флориде и Нью-Джерси. Параллельно велась масштабная кампания по сбору средств среди менее обеспеченных сторонников — с помощью SMS- и email-рассылок.
По информации Bloomberg, Дональд Трамп не намерен дожидаться официального старта активной фазы предвыборной гонки. Уже сейчас он планирует использовать накопленные средства для поддержки лояльных ему политиков и союзников. В то же время законодатели, которые не будут следовать его политической линии или выполнять выдвигаемые требования, рискуют остаться без финансовой поддержки со стороны президентского политического комитета.
