Деньги решают всё: политический комитет Трампа втрое обошёл демократов по сборам

02 февраля 2026, 20:40

Команда Трампа собрала почти полмиллиарда долларов на выборы в Конгресс

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Политический комитет президента США Дональда Трампа совместно с Республиканской партией аккумулировал внушительную сумму на подготовку к выборам в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года.