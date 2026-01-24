Миллионные рейтинги на YouTube, громкие скандалы и любовь молодежи: новые проекты бывшего главного редактора Esquire Сергея Минаева
Один из самых узнаваемых и эпатажных персонажей российского медиаполя Сергей Сергеевич Минаев 25 января отмечает свой 51-й день рождения. Писатель, чей дебютный роман «Духless» стал библией поколения нулевых, телеведущий, блогер, успешный ресторатор и сценарист, прошедший путь от разгрузчика фур до главного редактора Esquire, всегда оставался фигурой, чьи провокационные высказывания и поступки вызывают либо горячее одобрение, либо жгучую неприязнь. О творческих триумфах, громких скандалах и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея МинаеваСергей Минаев — коренной москвич, родившийся 25 января 1975 года. Выросший в интеллигентной семье, где мама и бабушка были связаны с архивным делом, он, казалось, был обречен на спокойную карьеру. По настоянию родителей он окончил факультет архивного дела Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по специальности «Отечественная история новейшего времени». Однако нестандартное мышление и творчекая составляющаяя взяли верх. Минаев начал писать для различных изданий, а в 2002 году вместе с Эдуардом Багировым основал литературный сайт «Литпром».
Но настоящая слава пришла к нему в 2006 году с публикацией романа «Духless. Повесть о ненастоящем человеке». Первый тираж в 10 000 экземпляров был раскуплен за неделю. Несмотря на критику и даже получение антипремии «Полный абзац», роман нашел колоссальный отклик. Сам Минаев объяснял это так:
«Они находят там зеркало… Они читают там свои истории».
Успех закрепила экранизация 2012 года с Данилой Козловским в главной роли, которая сделала Минаева по-настоящему народным писателем. 5 марта 2015 года вышло продолжение фильма — «Духless 2», в написании сценария которого принимал участие Сергей Сереевич.
Литературная слава открыла Минаеву путь на телевидение. Он вёл программы «Честный понедельник» (НТВ) и «Право знать» («ТВ-Центр»), но настоящим прорывом стало его скандальное интернет-шоу «Минаев LIVE» (2011-2013), известное своей откровенностью. С 2016 по 2022 год он занимал пост главного редактора российского Esquire.
Параллельно он развивал собственный YouTube-канал, посвящённый истории и публицистике. Здесь Минаев не просто вернулся к своей университетской специальности, но и нашёл новую, мощную формулу диалога с подрастающим поколением. Успех этого начинания был бы немыслим без знаковых коллабораций. Особенно плодотворным оказалось партнёрство с популярным видеоблогером и преподавателем Высшей школы экономики Александром Файбом.
Вместе они создали несколько циклов, ставших эталонными для русскоязычного научпопа на YouTube. Цикл «Просто вещи» раскрывал, как привычные предметы и продукты — от водки и сахара до картошки — кардинально меняли ход мировой истории, выстраивали экономику работорговли или провоцировали промышленные революции. На основе этого цикла даже была выпущена одноимённая книга. Не менее захватывающим стал проект «Серийный номер», в котором Файб и Минаев погружались в расследование историй знаменитых серийных убийц. Эти видео, сочетающие академическую глубину с детективной подачей, собирали миллионы просмотров, а выпуск о влиянии водки на общество стал вирусным, набрав более 3,5 миллионов просмотров.
Именно эта способность говорить о серьёзном без занудства, с искренним интересом и иногда даже с отцовской интонацией, и породила то самое прозвище — «Дядя Серёжа». В своих видео, публикациях и новом журнале «ЧТИВО», который он запустил в конце 2024 года, Минаев продолжает эту линию. На «ЧТИВО ФЕСТЕ» — фестивале, организованном вокруг журнала — одной из ключевых тем стала именно «История», а гостем зоны обсуждений выступил Александр Файб. В своей колонке для фестиваля Файб так оценил работу Минаева:
«Без феномена русского ТВ 1990-х не было бы никакого феномена русского YouTube 2011–2024... Мы сделали второй по качеству и глубине YouTube. Это... повод для гордости».
Для молодого поколения Сергей Минаев — проводник в лабиринтах истории, который умеет превращать сложные нарративы в увлекательные истории. В этом и заключается главная творческая победа Сергея Минаева. Из писателя 2000-х он превратился в просветителя для следующих поколений, доказав, что умный и качественный контент о прошлом может быть не просто актуальным, но и невероятно популярным.
Громкие скандалы с писателемСергей Минаев не только участвует в скандалах, но часто их провоцирует, демонстрируя мастерство информационной войны. Скандал в отеле Golden Apple (2016) стал классическим примером использования влияния в соцсетях. Минаев, забыв паспорт, не смог заселиться в забронированный номер. Возмущённый, он обратился к своей многотысячной аудитории в соцсетях, призвав «наказать» отель. Это привело к массовому накручиванию негативных отзывов. Однако публика восприняла это как проявление «звёздной болезни», встав на сторону отеля, который просто следовал закону. Скандал обернулся против самого Минаева, показав риски публичной агрессии.
Конфликт с обозревателем Андреем Рывкиным (2012) раскрыл другую сторону характера Минаева. После критики в адрес его литературного проекта «Литпром» Сергей Сергеевич вместе с соавтором Эдуардом Багировым физически напал на журналиста. Сам Минаев открыто подтвердил это в соцсетях, написав, что «отвесил пару пощёчин». Этот инцидент закрепил за ним репутацию резкого и несдержанного человека, готового перейти от слов к действиям.
Как сейчас живет МинаевСергей Сергеевич Минаев продолжает активно трудиться на пересечении медиа, кино и образовательного контента, оставаясь одним из наиболее влиятельных и творческих деятелей в сфере развлечений и интеллектуального контента современной России. В 2024 году он стал автором идеи и соавтором сценария российского драматического сериала «Золотое дно», совместно с Дмитрием Минаевым. Так же на экраны вышел сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева. В 2025 году на телеканале «Пятница!» стартовало его новое шоу «Минаев Тревел», в котором он исследует историю и раскрывает тайны известных мест по всему миру.
В личной жизни Минаев стабилен. Он живёт в браке с журналисткой Елизаветой Меньщиковой, которая раньше работала шеф-редактором его шоу «Минаев LIVE». У них двое общих детей — сын Сергей и дочь Полина. Также у Минаева есть дочь Анастасия от первого брака. Семья ведёт довольно приватный образ жизни, предпочитая проводить время за городом.