Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC» до «CC», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.
Прогноз негативный, отмечают аналитики агентства. Они объясняют, что это отражает риски для обслуживания коммерческого долга страны, учитывая план Киева по реструктуризации долга.
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