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МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины

МВФ заявил о достижении договоренности на рабочем уровне о новом транше Украине
23 февраля 2024, 04:27
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения о новом транше для Украины в размере 880 млн долларов, сообщила финансовая организация, передает РИА Новости.

В заявлении МВФ говорится, что было достигнуто соглашение между МВФ и украинскими властями на уровне персонала относительно обновленного комплекса экономической политики. По данным заявления, соглашение требует утверждения исполнительным советом Фонда.

Согласно сообщению, предполагается выделение Украине нового транша помощи в размере 880 млн долларов. В то же время, МВФ отмечает неопределенность в перспективах экономики Украины на 2024 год.

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#соглашение
#ии
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НАСА: американский Odysseus совершил успешную посадку на Луну
НАСА: аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны
23 февраля 2024, 04:12

Фото: iStock/3DSculptor

Компания-разработчик и НАСА подтвердили успешную посадку американского частного аппарата Odysseus в районе южного полюса Луны.
Руководитель полета Odysseus подтвердил в ходе трансляции, что аппарат успешно достиг Луны и передает сигнал, подтверждая его приземление.

Космический корабль, отправившийся с Земли 15 февраля, самостоятельно совершил посадку. Все прошло по плану до момента расчетной посадки, когда потерялась связь с центром управления полетом. Однако через десять минут удалось восстановить связь и подтвердить удачное приземление.

Согласно сообщению НАСА, Odysseus приземлился на лунной поверхности в 18:23 местного времени (02:23 по московскому времени). Глава НАСА Билл Нельсон назвал миссию «триумфальной» и поздравил всех, кто принимал участие в этом проекте, с возвращением США на Луну. Последний раз американский аппарат совершил посадку на Луну в декабре 1972 года.

Полет Odysseus, разработанный компанией Intuitive Machines в рамках контракта с НАСА, считается значимым шагом в рамках программы «Артемида». Эта программа направлена на возвращение американцев на Луну с целью посадки международного экипажа в ближайшие годы и создания окололунной станции.

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#сша
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#программа
#станции
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Такер Карлсон дал комментарий обвинениям против Трампа
Карлсон: все обвинения против Дональда Трампа смехотворны
23 февраля 2024, 04:11

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа на своей странице в сети X.
Он подчеркнул, что все обвинения «смехотворны».

Ранее стало известно, что Трамп намерен обжаловать решение судьи не снимать с политика ряд обвинений. Политик планирует использовать юридический иммунитет главы государства.

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#обвинение
#сша
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Россиянин более 10 лет прожил в канализационном колодце
«КП»: в Тольятти спасли прожившего 10 лет в канализационном колодце мужчину
23 февраля 2024, 03:52

Фото: iStock/terex

В Тольятти спасли мужчину, который более 10 лет жил в канализационном колодце, пишет «КП-Самара».
Мужчину по имени Александр обнаружили блогер Антон Глетчеров у дома № 10 по бульвару Ленина в Тольятти. Глетчеров отметил, что в момент встречи Александр был трезв и вежлив, хотя его состояние здоровья оставляло желать лучшего. Мужчина объяснил блогеру, что предпочитает проживать в колодце из-за тепла в зимние месяцы. Он также выразил готовность переехать в приют и даже обещал найти работу.

По информации издания, 15 лет назад жена Александра его бросила, после чего он исчез из виду. Родные полагали, что он ушел из жизни. Однако, когда блогер опубликовал историю Александра, его родственники связались с Глетчеровым. Они сообщили, что Александр родом из Ульяновской области и ему 52 года. Впоследствии, мужчину забрали к себе его родственники.

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#дома
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На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
ИКИ РАН: на Солнце произошел крупнейший по силе взрыв за семь лет
23 февраля 2024, 03:46

Фото: iStock/Pitris

На Солнце в ночь на 23 февраля между одним и двумя часами ночи по московскому времени был зарегистрирован крупнейший по силе взрыв в текущем солнечном цикле. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
«От Солнца поступили потоки излучения, достигшие примерно 1 киловатта на квадратный километр, что на 2-3 порядка ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Этот солнечный всплеск, классифицированный как X6.3, является самым мощным с 2017 года, когда произошли последние существенные события предыдущего цикла активности», — говорится в сообщении.
Эксперты пояснили, что в настоящее время на Солнце наблюдается один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Это уже третий взрыв высшего класса X за менее чем 24 часа.

Предупреждается, что в случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле, их прибытие на орбиту планеты и возможное воздействие на магнитное поле могут произойти уже в воскресенье, 25 февраля. В таком случае сила магнитных бурь может достигнуть уровня G4 из пяти возможных.

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#солнце
#взрыв
#эксперты
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В Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика
Депутат Колунов: в Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика
23 февраля 2024, 03:37

Фото: Фотобанк МО

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что ведется обсуждение вопроса о введении штрафов за невырубку борщевика, которые могут достигать до 700 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Идет обсуждение отдельного законопроекта, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о расширении действующих штрафов по статье 8.7, которая предусматривает штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв», — отметил Колунов.
В настоящее время штраф для физических лиц за это нарушение составляет от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

«Соответственно, за невырубку борщевика и других инвазивных растений придется платить столько же», — добавил он.
В среду Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Документ был представлен группой депутатов от партии «Единая Россия» и разработан с целью предотвращения распространения на территории России чужеродных (инвазивных) видов растений, в том числе борщевика Сосновского. Под инвазивными растениями обычно понимают растения, которые, попав на новые территории, активно размножаются и вытесняют местные виды, что может создавать проблемы как для природы, так и для человека.

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#штрафы
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Появились подробности уничтожения первой машины ВСУ на шасси танка M1 Abrams
Forbes: инженерная машина M1150 Assault Breacher была уничтожена под Авдеевкой
23 февраля 2024, 02:59

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Инженерная машина M1150 Assault Breacher Вооруженных сил Украины была уничтожена под Авдеевкой на прошлой неделе. Об этом 23 февраля сообщил журналист Forbes Дэвида Экса.
Согласно его данным, данная машина, построенная на базе танка M1 Abrams, принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая считается одной из наиболее боеспособных в украинской армии.

Вероятнее всего, машина попала на минное поле и была уничтожена российской артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.

По словам Экса, за последние два года украинские воинские подразделения потеряли более сотни инженерных машин западного производства. Потеря M1150 Assault Breacher особенно болезненна, отмечает эксперт.

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#сша
#эксперт
#всу
#машина
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При пожаре в Валенсии погибли четыре человека
Levante: при пожаре в Валенсии погибли четыре человека и 20 пропали без вести
23 февраля 2024, 02:51

Фото: iStock/Distortion_Media

Четыре человека погибли, а 20 человек пропали без вести в результате пожара в многоэтажном здании в городе Валенсия, Испания, как сообщает издание Levante со ссылкой на экстренные службы.
Пожар начался на четвертом этаже 14-этажного здания в районе Кампанар, однако быстро распространился, охватив всю конструкцию.

«Мы подтверждаем худшую гипотезу, что четыре человека погибли», — сказал Хорхе Суарес, заместитель главы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.

Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны с помощью беспилотных летательных аппаратов. В данный момент доступ в здание ограничен из-за его серьезного повреждения, спасатели не исключают возможности обрушения.

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#спасатели
#пожар
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Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим», заявил Пашинян
Пашинян: на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном немыслим
23 февраля 2024, 01:47

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что в настоящее время мир между Арменией и Азербайджаном не представляется возможным.
В 2022 году при участии посредников из России, США и Евросоюза начались переговоры о заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку. Недавно стороны работали над окончательным проектом этого соглашения.

«Пока Азербайджан рассматривает Армению как "западный Азербайджан" и учитывая последние враждебные действия, мир в настоящее время невозможен», — сказал Пашинян.
Армянские премьер отметил, что новая атака на Армению со стороны Азербайджана весьма вероятна.

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#сша
#соглашения
#азербайджан
#армения
#мир
#атака
#переговоры
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В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката
В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката и исполнителя
23 февраля 2024, 01:42

Фото: istock / fotoember

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых организатора и исполнителя покушения на адвоката в Петербурге, сообщили в региональном главке МВД РФ.
По словам представителя полиции, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обстоятельства преступления, и задержаны подозреваемые. По данным оперативников, 41-летний гражданин иностранного государства стал жертвой нападения случайно.

Полиция уточняет, что у 58-летнего адвоката возник конфликт с 51-летним бизнесменом, который ранее имел дело с бандитизмом и предложил ему денежное вознаграждение за устранение своего оппонента. В процессе выполнения заказа исполнитель ошибочно принял адвоката за его водителя.

Предполагаемые заказчик и исполнитель преступления были задержаны оперативниками уголовного розыска и переданы в следственные органы для дальнейшего расследования. К сожалению, водитель, оказавшийся жертвой случайного нападения, скончался от полученных ран.

Напомним, что утром во вторник неизвестный напал на водителя, доставлявшего детей в школу на Выборгском шоссе. Погибший водитель, гражданин Узбекистана, работал в семье адвоката и был расстрелян практически в упор. Расследование этого инцидента также продолжается.

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