МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины

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Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения о новом транше для Украины в размере 880 млн долларов, сообщила финансовая организация, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, предполагается выделение Украине нового транша помощи в размере 880 млн долларов. В то же время, МВФ отмечает неопределенность в перспективах экономики Украины на 2024 год.
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