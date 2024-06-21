Объём производства кофе в Подмосковье вырос более чем на 12%

Объем производства кофе в Подмосковье вырос более чем на 12%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Московской области за первый квартал текущего года было произведено 5,5 тысяч тонн кофе, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано около 200 рабочих мест для жителей Подольского округа. Для реализации проекта в регион будет привлечено около 1,5 миллиардов инвестиций.
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«Региональные производители с января по апрель текущего года произвели более 42% от общего объёма кофе, изготовленного в Центральном федеральном округе, и более 24% от общероссийского объёма. Также в Подольске идет строительство завода по производству кофейной продукции. Строительная готовность первого этапа — более 70%, его планируют завершить в третьем квартале 2024 года», — подчеркнули в пресс-службе.
С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано около 200 рабочих мест для жителей Подольского округа. Для реализации проекта в регион будет привлечено около 1,5 миллиардов инвестиций.
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Мира Полтева