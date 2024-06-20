Подмосковье обновило рекорд по количеству социальных предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье с начала года получили социальный статус получили около 1,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это новый рекорд, подчеркнула зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Статус социального предприятия в регионе получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей. Таким образом, Подмосковье вновь обновило рекорд по количеству социальных субъектов МСП», – сказала Зиновьева.Социальные предприниматели Подмосковья могут пользоваться специальными мерами поддержки. Бизнес может получить субсидию до 2 млн рублей, а также грант до 500 тыс.
Подавать заявку на признание предприятия социальным следует онлайн на портале РПГУ. Статус необходимо подтверждать ежегодно.
Кроме того, предприниматели могут воспользоваться рядом услуг и сервисов центра «Мой бизнес» Московской области, созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Подробную информацию о мерах поддержки подмосковного бизнеса модно найти на инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Шесть подмосковных компаний представили продукцию на международной выставке пластмасс
В Ступине построят завод по производству деревянных поддонов
В Подмосковье начнут выращивать африканских сомов
Лора Луганская