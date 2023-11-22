Аграрии Московской области заготовили рекордный объём кормов

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области вырастили и заготовили рекордный за последние 10 лет урожай кормовых культур. Об этом сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
«В регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж – перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Заготовлено 1 млн 800 тыс тонн грубых и сочных кормов, что на 20% превышает потребность крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023-2024 года», – пояснил Мурашов.Он отметил, что подмосковные хозяйства активно применяют новые и высокоэнергетические корма.
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Лора Луганская