Аграрии Подмосковья за год приобрели более 730 тракторов и прочей сельхозтехники

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 130 тракторов и более 600 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования приобрели аграрии Московской области в 2024 году для сезонных полевых работ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«В частности, для выполнения сельскохозяйственных работ в минувшем году подмосковные хозяйства купили 134 трактора разных моделей: «Кировец», «Ростсельмаш», МТЗ и пр. Были приобретены также 19 зерноуборочных комбайнов, пять кормоуборочных комбайнов и 620 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в Подмосковье действуют меры господдержки для аграрного сектора, в том числе — субсидии на покупку сельскохозяйственной техники.
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