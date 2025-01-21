В Истре построят гостиничный комплекс почти на 300 номеров

Гостиничный комплекс почти на 300 номеров с предоставлением услуг по оздоровлению построит в Истре компания «Никитский берег», инвестор получил субсидию, которая позволит компенсировать затраты на инженерную инфраструктуру комплекса и заплатить проценты по кредиту на строительство, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Для обеспечения комплекса инженерной инфраструктурой, компании «Никитский берег» была выделена субсидия на возмещение затрат в размере 70 млн рублей. Кроме того, компания получила субсидию в размере около 17 млн рублей на уплату процентов по кредиту, выданному на строительство гостиницы», — уточнила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что общий объём инвестиций в проект составляет 8,3 млрд рублей. Ввести гостиничный комплекс в эксплуатацию планируется в 2027 году. Благодаря этому объекту в округе Истра появится ещё 250 рабочих мест.
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