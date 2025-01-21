В Истре построят гостиничный комплекс почти на 300 номеров

Гостиничный комплекс почти на 300 номеров с предоставлением услуг по оздоровлению построит в Истре компания «Никитский берег», инвестор получил субсидию, которая позволит компенсировать затраты на инженерную инфраструктуру комплекса и заплатить проценты по кредиту на строительство, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.