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В Московской области за прошлый год собрали более 56 тыс. тонн свёклы

Фото: iStock / Алексей Филатов

Фото: iStock / Алексей Филатов

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Урожай столовой свёклы, выращенной в Подмосковье в открытом грунте, в прошлом году составил 56,3 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Там отметили, что свёкла известна благоприятным влиянием на здоровье.


«Она богата витамином С и фолиевой кислотой, улучшает пищеварение, полезна для сердечно-сосудистой системы, помогает восполнить недостаток железа в организме, препятствует развитию анемии, поддерживает работу печени и снижает давление. Также свёклу широко используют для украшения праздничных блюд», - отметили в министерстве.
Там также поделились рекомендациями, как предотвратить преждевременное увядание овоща. Его лучше держать в специальных контейнерах при температуре от 0 до +4 градусов. Корнеплоды лучше не мыть сразу после сбора урожая.

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ЦУР «Бизнес» за год обработал 12 тыс. обращений подмосковных предпринимателей
20 января 2025, 19:05

Фото: Медиасток МО

Более 12 тыс. обращений подмосковных предпринимателей поступило в прошедшем году в систему ЦУР «Бизнес» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В Подмосковье всё чаще пользуются системой ЦУР «Бизнес» для консультационной поддержки и решения вопросов, касающихся предпринимательской деятельности. По итогам 2024-го количество поступивших в систему обращений превысило 12 тыс. 99% поступивших вопросов было решено, 1% обращений находится в работе у профильных специалистов. Экономический эффект работы ЦУР «Бизнес» по итогам года оценивается примерно в 3,5 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Главные вопросы, которые решались в рамках консультаций, – меры поддержки, открытие и ведение бизнеса.

Система ЦУР «Бизнес» работает в Московской области уже два года. Она аккумулирует обращения предпринимателей по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приёмная правительства Московской области amo@mosreg.ru, встречи с бизнесом, «Добродел-Бизнес», почта губернатора Московской области andreyvorobiev@mosreg.ru, соцсети, уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также портал обратной связи.

Внедрённая в Подмосковье система ЦУР «Бизнес» получила высокую оценку на федеральном уровне. До конца года аналогичные системы внедрят во всех регионах России.

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#екатерина зиновьева
#подмосковье
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#бизнес
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В Подмосковье за год провели более 2,7 тыс. исследований проб мёда
20 января 2025, 17:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрожа МО

Свыше 2,7 тыс. диагностических исследований 2,9 тыс. проб мёда и различных продуктов пчеловодства провели специалисты лабораторий подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2024 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«В рамках исследований специалисты органолептически проверяли внешний вид, цвет, вкус, аромат и консистенцию мёда, а также наличие признаков брожения и посторонних механических примесей. А с помощью приборов устанавливали содержание воды, сахарозы, кислотность и диастазное число», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что соответствующие исследования проходит вся продукция, которую продают на подмосковных рынках и ярмарках.

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#московская область
#подмосковье
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В Краснознаменске запустят производство металлоконструкций для городов
20 января 2025, 17:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Краснознаменск заработает производство металлоконструкций для городской инфраструктуры. Новое предприятие откроет группа компаний «Деталь Бизнеса», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Объём инвестиций в расширение производства составляет около 200 млн рублей. Сейчас в цехах ведут пусконаладочные работы.
«Компания построила новое предприятие на участке, полученном по региональной программе «Земля за 1 рубль». Запуск позволит увеличить производственные мощности на 20% и создать новые рабочие места. Уже сейчас компания готова принять на работу 50 квалифицированных сотрудников, которые смогут пройти обучение за счёт предприятия», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

По данным министерства, на производстве будут выпускать различные металлоконструкции – павильоны охраны и КПП, оборудование парковок, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации и многие другое.
«Теперь у нас 18 тыс. кв. м. и шесть современных цехов. Если ранее мы выпускали около 1,5 тыс. тонн готовой продукции, то после запуска новой производственной площадки этот объём увеличится как минимум на 20%. Все изделия разрабатываются в нашем конструкторском бюро», – поделился управляющий директор группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.
В числе заказчиков компании – ЦОДД, Мосгортранс, РЖД, «Ростех», «Росатом», «Сколково» и многие другие.

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Гранты для ИТ-компаний получили уже 45 подмосковных организаций
20 января 2025, 16:46

Фото: iStock / scyther5

Получателями грантов для ИТ-компаний в Подмосковье стали 45 организаций. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В конце прошлого года Мособлдума продлила действие налоговых льгот для ИТ-компаний. Также продолжится программа грантовой поддержки, которая реализуется в регионе более двух лет. С начала действия меры подписано 45 соглашений о предоставлении грантов на общую сумму 4,4 млрд рублей. Сейчас финансовая поддержка оказывается по 42 соглашениям», – отметил спикер.
Приём заявок на получение этой меры поддержки в 2025 году начнётся 1 февраля.

Как напомнил Брынцалов, президент Владимир Путин не раз называл ИТ-сферу одним из ключевых направлений, которым занимается государство, и от которого зависит будущее страны. Поэтому необходимо стимулировать развитие отрасли.

По словам председателя областного парламента в 2025 году ожидается создание более 11 тыс. рабочих мест в ИТ-сфере.

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В Еврокомиссии признали, что российский газ продолжает поступать на рынок ЕС
20 января 2025, 15:08

Фото: iStock/Cylonphoto

Российский газ продолжает поступать на рынок Евросоюза, несмотря на усилия Еврокомиссии по избавлению от энергоресурсов из России. Об этом представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Она заявила, что Еврокомиссия уже имеет значительные результаты в работе по избавлению от российского газа. Однако пока этого недостаточно и энергоресурсы всё ещё присутствуют на европейском рынке.

Ранее издание Politico привело результаты анализа данных компании Kpler, которые показали, что санкции, скорое президентство Трампа и другие факторы не снизили спрос ЕС на российских газ. За 15 дней этого года 27 стран Евросоюза закупили у России 837 300 тонн сжиженного природного газа (СПГ).

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#рф
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Reuters: По завершении конфликта на Украине Европе грозит экономический кризис
19 января 2025, 23:08

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Страны Европейского союза могут столкнуться со значительным оттоком рабочей силы после завершения украинского конфликта. Это может вызвать полноценный экономический кризис.
Об этом пишут обозреватели информационного агентства Reuters. По данным авторов публикации, из 4,3 миллиона украинцев, сбежавших из страны после начала спецоперации, обосновались в странах Восточной и Центральной Европы.

«Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. (...) Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего европейского региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами», — пишут авторы статьи.

Кроме того, журналисты считают крайне рискованной и неблагоприятной демографическую ситуацию в Старом Свете и полагают, что она только усугубится после возвращения украинцев на родину.

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#люди
#европа
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Глава ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT и заменить отечественным аналогом
19 января 2025, 16:20

Андрей Костин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин призвал к полному отказы от мировой системы расчетов SWIFT. Он считает вполне возможным её замену отечественным аналогом со схожим функционалом.
Комментируя торговое сотрудничество между Россией и Ираном, финансист подчеркнул, что использование SWIFT — это угроза утечки информации. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину, автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам, а главное, что этот вопрос настолько просто решить — это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все», — заявил банкир.

Ранее Костин сообщил, что в 2025 году ВТБ откроет в Иране своё подразделение. Это окажет большое влияние на торговое и экономическое сотрудничество двух стран.

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#интервью
#путин
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Новый «мемкоин» Трампа за сутки взлетел в цене в 4 раза
Объем торгов криптовалютой Трампа OFFICIAL TRUMP за сутки превысил $10 млрд
19 января 2025, 03:46

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту OFFICIAL TRUMP, которая за первые сутки показала впечатляющий рост. По данным биржи Binance, стоимость монеты увеличилась в четыре раза, достигнув пика в 34,5 доллара за единицу.
Запуск криптовалюты состоялся 18 января, а объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Начальная цена токена составляла семь долларов, однако после стремительного роста последовала корректировка стоимости.

Трамп ранее объявлял о выпуске своего мемкоина, что вызвало повышенное внимание как среди его сторонников, так и на криптовалютном рынке.

Также сообщалось, что в центре Вашингтона тысячи протестующих собрались на акцию протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа. Организаторы называют мероприятие «Маршем народа».

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Россиянам рассказали о доиндексации страховых пенсий
Депутат Бессараб: правительство может доиндексировать пенсии до 1 февраля 2025 года
18 января 2025, 05:02

Фото: iStock/shurkin_son

Правительство России рассматривает возможность доиндексации страховых пенсий до 1 февраля 2025 года, чтобы компенсировать инфляцию, превысившую уже произведенную индексацию. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
Согласно данным Росстата, уровень инфляции в стране в 2024 году составил 9,52%. В то же время страховые пенсии с начала 2025 года были увеличены только на 7,3%. Разница между этими показателями, которая составляет 2,22%, может быть добавлена в рамках дополнительной индексации.

«С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — сказала Бессараб РИА Новости.
Это повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Правительство должно принять окончательное решение и официально объявить о дополнительной индексации в ближайшие недели.

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#новости
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#пенсионеры
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