В Московской области за прошлый год собрали более 56 тыс. тонн свёклы

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Урожай столовой свёклы, выращенной в Подмосковье в открытом грунте, в прошлом году составил 56,3 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Там отметили, что свёкла известна благоприятным влиянием на здоровье.
«Она богата витамином С и фолиевой кислотой, улучшает пищеварение, полезна для сердечно-сосудистой системы, помогает восполнить недостаток железа в организме, препятствует развитию анемии, поддерживает работу печени и снижает давление. Также свёклу широко используют для украшения праздничных блюд», - отметили в министерстве.Там также поделились рекомендациями, как предотвратить преждевременное увядание овоща. Его лучше держать в специальных контейнерах при температуре от 0 до +4 градусов. Корнеплоды лучше не мыть сразу после сбора урожая.
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Лора Луганская