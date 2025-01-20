ЦУР «Бизнес» за год обработал 12 тыс. обращений подмосковных предпринимателей

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Более 12 тыс. обращений подмосковных предпринимателей поступило в прошедшем году в систему ЦУР «Бизнес» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В Подмосковье всё чаще пользуются системой ЦУР «Бизнес» для консультационной поддержки и решения вопросов, касающихся предпринимательской деятельности. По итогам 2024-го количество поступивших в систему обращений превысило 12 тыс. 99% поступивших вопросов было решено, 1% обращений находится в работе у профильных специалистов. Экономический эффект работы ЦУР «Бизнес» по итогам года оценивается примерно в 3,5 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Главные вопросы, которые решались в рамках консультаций, – меры поддержки, открытие и ведение бизнеса.
Система ЦУР «Бизнес» работает в Московской области уже два года. Она аккумулирует обращения предпринимателей по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приёмная правительства Московской области amo@mosreg.ru, встречи с бизнесом, «Добродел-Бизнес», почта губернатора Московской области andreyvorobiev@mosreg.ru, соцсети, уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также портал обратной связи.
Внедрённая в Подмосковье система ЦУР «Бизнес» получила высокую оценку на федеральном уровне. До конца года аналогичные системы внедрят во всех регионах России.
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Лора Луганская